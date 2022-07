18 Tote nach Schießereien in Bars in Südafrika

Gewaltverbrechen nehmen in Südafrika zurzeit stark zu. In zwei Lokalen schießen Bewaffnete nun offenbar wahllos um sich. 18 Menschen verlieren ihr Leben, 18 weitere kämpfen noch mit ihren Verletzungen. Wieder handelt es sich bei den Opfern um junge Menschen.

Bei Schießereien in zwei Bars in Südafrika sind 18 Menschen getötet worden. In Soweto, einem Vorort von Johannesburg, starben 14 Menschen. Kurz danach meldete die Polizei einen weiteren Angriff auf eine Bar in Pietermaritzburg im Osten des Landes mit vier Todesopfern. Beide Male schossen die Täter nach Polizeiangaben wahllos um sich.

Soweto ist die größte Township von Johannesburg. Die Gewalttat habe sich in der Nacht ereignet, teilte Elias Mawela, Leiter der Polizei der Provinz Gauteng, mit. Die Beamten hätten am Tatort zwölf Leichen gefunden, zwei weitere Menschen seien später ihren Verletzungen erlegen.

Kurz nach Mitternacht seien die Täter in das Lokal in einer Slumsiedlung gekommen und hätten das Feuer eröffnet, erläuterte Mawela auf einer Pressekonferenz. Sie hätten wahllos geschossen, zu den Motiven könne bislang nichts gesagt werden. Ein Zeuge berichtete laut einem Bericht des Fernsehsenders ENCA, die Täter seien maskiert gewesen und mit einem Auto geflohen.

Drei der insgesamt zehn Verletzten sind Mawela zufolge in kritischem Zustand. Die Opfer sind den Angaben zufolge zwischen 19 und 35 Jahren alt. Am Morgen waren noch Ermittler am Tatort mit ihren Untersuchungen beschäftigt.

Die Tat in Pietermaritzburg habe sich am Samstagabend ereignet, sagte der Sprecher der örtlichen Polizei, Nqobile Gwala. Acht weitere Menschen seien dabei verletzt worden. Als eine Gruppe in einem Lokal gemeinsam etwas getrunken habe, habe ein Auto davor geparkt. "Zwei Männer sind aus dem Auto gesprungen, in die Bar gegangen und haben willkürlich das Feuer auf die Gäste eröffnet", sagte der Sprecher. Bei den Todesopfern handelt es sich den Angaben zufolge um Menschen im Alter zwischen 30 und 34 Jahren.

In Südafrika haben Morde und andere Gewaltverbrechen in diesem Jahr stark zugenommen, wie Südafrikas Polizeiminister Bheki Cele Anfang Juni mitteilte. Von Januar bis März wurden der Polizeistatistik zufolge 6083 Menschen getötet - gut 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.