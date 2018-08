Panorama

Im Mannheimer Berufsverkehr: 20 Verletzte nach Straßenbahn-Crash

Schwerer Unfall im Mannheimer Nahverkehr: Am frühen Morgen fährt eine Straßenbahn auf dem Weg zum Hauptbahnhof auf eine vorausfahrende Bahn auf. Rettungskräfte eilen mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle. Es gibt mehrere Verletzte.

Bei einem Auffahrunfall mit zwei Straßenbahnen sind am Morgen in Mannheim mehr als 20 Menschen verletzt worden - zumeist aber nur leicht. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, mussten nach ersten Erkenntnissen zwei Schwer- und 19 Leichtverletzte versorgt werden.

Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum: Gegen 6.00 Uhr prallte den Behörden zufolge eine Straßenbahn der Linie 5 an der Haltestelle Kunsthalle in der Innenstadt auf eine vorausfahrende Bahn, die in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar.

Die Behörden stellten sich umgehend auf eine Vielzahl verletzter Personen ein. "Der Rettungsdienst ist mit vielen Fahrzeugen vor Ort", hieß es bei der Polizei. Der Kaiserring musste in Fahrtrichtung Hauptbahnhof zeitweise voll gesperrt werden. "Das ist natürlich in der Rushhour in der Innenstadt nicht unproblematisch", sagte ein Polizeisprecher. Erhebliche Verkehrsbehinderungen waren die Folge.

An der Unfallstelle waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und des städtischen Katastrophenschutzes im Einsatz. Helfer versorgten die Verletzten. Ein Notfallseelsorger, der auch körperlich unverletzte Beteiligte betreute, war nach Angaben der Feuerwehr ebenfalls am Unfallort im Einsatz.

Quelle: n-tv.de