"Das ist ein tragischer Vorfall" 39 Tote in Lkw in Großbritannien entdeckt

Schrecklicher Fund in einem britischen Industriegebiet: In einem Lkw-Container stoßen Rettungskräfte auf 39 Leichen. Der Fahrer des Wagens wird festgenommen. Wer die Opfer sind, ist noch unklar.

39 Leichen sind in einem Lkw-Container im britischen Thurrock entdeckt worden. Das teilte die örtliche Polizei mit. Ein 25-jähriger Mann aus Nordirland wurde verhaftet. Er stehe unter Mordverdacht. "Das ist ein tragischer Vorfall, bei dem eine große Zahl von Menschen das Leben verloren hat", sagte Kriminalhauptkommissar Andrew Mariner.

Die Ermittlungen dauerten an. Die Opfer müssten noch identifiziert werden, so Mariner. Das könne jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ob es sich um ins Land geschleuste Migranten handelt, ist offen. Unter den Toten sind nach ersten Erkenntnissen 38 Erwachsene und ein Jugendlicher. Der Lastwagen soll aus Bulgarien stammen und über die walisische Hafenstadt Holyhead am vergangenen Samstag nach Großbritannien gelangt sein.

Die Polizei wurde eigenen Angaben zufolge um 1.40 Uhr Ortszeit von Rettungskräften alarmiert. Diese waren zuvor auf die Leichen in dem Laster gestoßen. Der Fundort des Containers - ein Industriegebiet in Grays östlich von London - wurde weiträumig abgeriegelt. Grays liegt in Thurrock an der Themse.