Das Ehepaar war den Angaben zufolge am heutigen Sonntag im Bereich des Elbdeiches mit dem Auto unterwegs.

Während seine Frau, die laut erster Einschätzung der Polizei keinen Führerschein besitzt, am Steuer sitzt, versucht sich ein Mann etwas nördlich von Lüneburg offenbar an einem waghalsigen Stunt. Die Aktion soll von mehreren Kameras gefilmt werden - und endet in einer Katastrophe.

Mit einem tödlichen Unfall ist der Versuch eines Ehepaares im Landkreis Lüneburg ausgegangen, das eine Fahrt auf der Motorhaube filmen wollte. Der 42 Jahre alte Mann sei im Deichvorland auf der Motorhaube mitgefahren, abgerutscht, und vom eigenen Auto eingeklemmt und dabei getötet worden, teilte die Polizei in Lüneburg mit. Seine am Steuer sitzende 43 Jahre alte Ehefrau hatte demnach wohl keinen Führerschein.

Das Ehepaar war den Angaben zufolge am heutigen Sonntag im Bereich des Elbdeiches mit dem Auto unterwegs. Im Bereich eines befestigten Wegs habe sich der Mann auf die Motorhaube gesetzt, während seine Frau fuhr. Diese Aktion habe das Ehepaar mit vermutlich mehreren Handykameras gefilmt.

Der Mann sei dann aber abgerutscht, unter das Auto geraten und eingeklemmt worden. Auch der schnelle Einsatz zahlreicher Retter - darunter auch ein Notarzt mit Rettungshubschrauber - habe den Tod des Mannes nicht verhindern können.

Die laut Polizei vermutlich ohne Führerschein gefahrene 43-Jährige sei bei dem Einsatz seelsorgerisch betreut worden. Die Polizei will nun die genaueren Umstände des Unfalls aufklären.