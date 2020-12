In der Silvesternacht brannte das Affenhaus des Krefelder Zoos nieder.

Das neue Jahr beginnt für den Krefelder Zoo mit einem Drama. In der Nacht brennt das Affenhaus nieder. Dutzende Tiere fallen den Flammen zum Opfer. Ermittlungen ergeben später, dass Himmelslaternen das Unglück auslösten. Nun akzeptieren die drei Angeklagten ihre Strafen weitgehend.

Nach dem verheerenden Brand im Affenhaus im Krefelder Zoo wird es nun doch zu keiner Hauptverhandlung kommen. Zwei der drei Angeklagten hätten ihren Einspruch gegen ihre Strafbefehle zurückgenommen, teilte das Amtsgericht Krefeld mit. Die dritte Frau gehe nur noch gegen die Höhe der Tagessätze vor. Damit seien alle Strafbefehle rechtskräftig.

Die drei beschuldigten Frauen hatten im Sommer Strafbefehle wegen fahrlässiger Brandstiftung über jeweils 180 Tagessätze bekommen. Eine sollte damit 1800 Euro zahlen, die beiden anderen jeweils 9000 Euro. Alle hatten gegen die Strafbefehle Einspruch eingelegt - wodurch es zu einem Prozess kommen sollte, der aber noch nicht terminiert war. Den Frauen wird zur Last gelegt, in der Silvesternacht Himmelslaternen steigen gelassen zu haben, die das Affenhaus anzündeten. Es wurde komplett zerstört, rund 50 Tiere starben - darunter acht Menschenaffen.

Angeklagte wollen Öffentlichkeit meiden

Anwalt Oliver Allesch, der eine der Frauen vertritt, sagte "Bild.de": "Die Einsprüche wurden in erster Linie zurückgenommen, weil alle drei keine Hauptverhandlung über sich ergehen und somit in die Öffentlichkeit treten wollten." In der Sache selbst sei die Verteidigung der Ansicht, "dass eine Ursächlichkeit der gestarteten Himmelslaternen für dieses Brandereignis keinesfalls abschließend bewiesen ist".

Laut Ermittlungen war am Affenhaus baurechtlich zumindest alles in Ordnung, wie die Staatsanwaltschaft zu einem früheren Zeitpunkt mitgeteilt hatte. Konkret ging es dabei um Kunststoffscheiben, die nach einem Unwetter vor einigen Jahren eingebaut worden waren. Es stand die Frage im Raum, ob diese Scheiben vielleicht unerlaubterweise verwendet wurden - und das Feuer beschleunigt haben könnten.

Im Krefelder Zoo soll unterdessen ein neues "Artenschutzzentrum Affenpark" entstehen, für das der Zoo um eine Fläche von 4000 Quadratmetern vergrößert werden soll. Die letzten Reste des abgebrannten Affenhauses werden zurzeit abgerissen.