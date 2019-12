Über den mutmaßlichen Angreifer von Moskau dringen immer mehr Details an die Öffentlichkeit. Daraus ergeben sich auch neue Spekulationen über das mögliche Motiv seiner tödlichen Attacke auf die Zentrale des russischen Inlandgeheimdienstes. War der Mann ein frustrierter Hobbyschütze?

Einen Tag nach den tödlichen Schüssen vor der russischen Geheimdienst-Zentrale in Moskau haben die Behörden den Namen des mutmaßlichen Täters öffentlich gemacht. Bei dem erschossenen Angreifer habe es sich um den 39-jährigen Ex-Wachmann Jewgeni Manjurow gehandelt, teilten die Ermittler am Freitag mit und bestätigten damit entsprechende Medienberichte. Die Zahl der Todesopfer durch die Attacke erhöhte sich unterdessen auf zwei.

Manjurow hatte am Donnerstagabend vor dem Hauptquartier des Inlandsgeheimdiensts FSB auf der Bolschaja-Lubjanka-Straße im Zentrum Moskaus das Feuer eröffnet. Ein Geheimdienst-Mitarbeiter erlag nach Angaben der Ermittler noch am Donnerstag seinen schweren Verletzungen, ein zweiter starb am Freitag im Krankenhaus. Fünf weitere Verletzte, darunter auch ein Zivilist, werden den Angaben zufolge noch im Krankenhaus behandelt.

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin dankte dem FSB auf Twitter für dessen schnelles Eingreifen. Die fünf verletzten Opfer erhielten "jede notwendige medizinische Behandlung", schrieb Sobjanin.

Ob der Angriff politisch motiviert war, ist nach wie vor unklar. Die russischen Behörden gehen bislang offiziell nicht von einem Anschlag aus und haben nur Ermittlungen wegen eines Angriffs auf Angehörige der Sicherheitsorgane eingeleitet. Den Medienberichten zufolge wurde der Wohnsitz des mutmaßlichen Täters in der rund 40 Kilometer südlich von Moskau gelegenen Stadt Podolsk in der Nacht durchsucht.

Mutter überhörte Telefonate

Am Tag nach dem tödlichen Angriff liegen in der Nähe des Tatorts viele Rosen. (Foto: picture alliance/dpa)

Mehrere Medien veröffentlichten im Onlinedienst Telegram ein Foto des getöteten Angreifers: ein korpulenter Mann mit Brille, kurzem Bart und einem schwarzen Sweatshirt mit Wolfsmotiv. Die Boulevardzeitung "Komsomolskaja Prawda" und der Fernsehsender Ren-TV berichteten unter Berufung auf einen Ermittler, der mutmaßliche Täter habe sieben Waffen legal besessen und an Schießwettbewerben teilgenommen.

Oleg Solowitsch, ein Ausbilder im Waffenklub des Mannes, sagte "Komsomolskaja Prawda", dieser habe die Waffen rechtmäßig besessen, sei aber ein schlechter Schütze gewesen und habe immer einen dunklen Kapuzenmantel getragen. "Man konnte normal mit ihm reden", sagte Solowitsch demnach. Seit fünf Jahren sei er ein zertifizierter Waffenbesitzer gewesen. "Das bedeutet, dass der Staat volles Vertrauen in ihn hatte."

Das Boulevardblatt interviewte auch die Mutter des mutmaßlichen Schützen. Diese sagte, ihr Sohn habe als Wachmann gearbeitet, vor Kurzem aber aufgehört. In jüngster Zeit habe er "mit einigen Arabern telefoniert", sagte die Frau der Zeitung. Sie habe die auf Englisch geführte Unterhaltung aber nicht verstanden. Ein Nachbar sagte Ren-TV, Manjurow sei ein ruhiger, "guter Kerl" gewesen.

Frust wegen Jobverlust?

Die Zeitung "Kommersant" berichtete unter Berufung auf Ermittler, Manjurow habe vor einigen Monaten seinen Job verloren. Seitdem habe er sich zurückgezogen und sei gereizt gewesen. Die Zeitung deutete an, Manjurow könnte den FSB angegriffen haben, weil er für Sicherheitsfirmen gearbeitet hatte, die von früheren Geheimdienstmitarbeitern betrieben wurden.

Der Täter hatte in den frühen Abendstunden das Feuer eröffnet, als viele Menschen auf dem Heimweg von der Arbeit waren oder in Cafés saßen. Auf Videoaufnahmen von Passanten war zu sehen, wie Menschen in Panik davonliefen. Zeugen berichteten, sie hätten in den Hinterzimmern von Cafés Zuflucht gesucht.

Der Vorfall ereignete sich einen Tag, bevor in Russland der jährliche Tag der Geheimdienste stattfindet, und wenige Stunden nach dem Ende der jährlichen Pressekonferenz von Präsident Wladimir Putin.

In Russland hat es in den vergangenen Jahren mehrere überwiegend islamistisch motivierte Anschläge gegeben. Häufig stammten die Täter aus dem nördlichen Kaukasus. Die in unmittelbarer Nähe zur FSB-Zentrale gelegene Metro-Station Lubjanka war 2010 einer der Schauplätze eines Doppelanschlags durch Selbstmordattentäter.