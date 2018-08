Panorama

Schlägerei am Flughafen: Anzeige gegen prügelnde Rapper

Am Pariser Flughafen Orly kommt es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei französischen Rappern. Mehrere Flüge verspäten sich - der Betreiber des Flughafens erstattet Anzeige gegen die Musiker.

Nach einer Schlägerei von zwei französischen Rappern auf dem Pariser Flughafen Orly hat der Flughafen-Betreiber die beiden Musiker und weitere Beteiligte angezeigt. Aéroports de Paris (ADP) wirft den Musikern Booba und Kaaris sowie zwölf ihrer Begleiter unter anderem "Störung der öffentlichen Ordnung" vor. Alle 14 Beschuldigten verbrachten die Nacht zu Donnerstag laut Staatsanwaltschaft in Polizeigewahrsam, nachdem sie für Chaos am Flughafen Orly gesorgt hatten.

Zwei Beschuldigte seien inzwischen freigekommen, allerdings nicht die prügelnden Rapper, heißt es. Auf Videos in Online-Netzwerken war zu sehen, wie die Männer in einem Duty-Free-Shop sowie in einer zur Urlaubszeit sehr vollen Wartehalle aneinander gerieten.

Der Anwalt von Kaaris erklärte, Booba habe das Kind und die Frau seines Mandanten beleidigt. Kaaris sei zudem angegriffen worden und habe sich bloß verteidigt. Boobas Anwälte wollten sich zunächst nicht äußern.

Mehrere Flüge waren durch das Chaos infolge der Schlägerei um 15 bis 30 Minuten verspätet, die Wartehalle musste nach Betreiberangaben kurzzeitig geschlossen werden.

Die beiden Rapper waren auf dem Weg zu einem Konzert in Barcelona, als sie aneinander gerieten. Der 41-jährige Booba ist einer der berühmtesten Rapper in Frankreich. Er und der 38-jährige Kaaris kennen sich bereits seit 2011, Berichten zufolge lagen sie schon vor der Schlägerei miteinander im Clinch.

Quelle: n-tv.de