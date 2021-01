Arzt in Italien soll Covid-Kranke getötet haben

(Foto: picture alliance/dpa/LaPresse via ZUMA Press)

In der Lombardei ist die Situation auf den Stationen der Krankenhäuser besonders dramatisch. Italienische Staatsanwälte gehen nun einem ungeheuerlichen Verdacht nach: Ein Arzt soll den Tod zweier Covid-Patienten herbeigeführt haben, um Betten für neue Corona-Fälle freizumachen.

In Norditalien ist ein Mediziner festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden, weil er zwei Corona-Patienten getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, den Kranken im März, während der ersten Corona-Welle in Italien, vorsätzlich einen Muskelblocker verabreicht zu haben, der zum Tod der beiden geführt habe, teilte die Polizei mit.

Der Arzt arbeitete in einem Krankenhaus in der Nähe der Stadt Brescia. Die Ortschaft liegt in der damals hart von Corona getroffenen Region Lombardei. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa wollte der Arzt damit Betten und Kapazitäten beim Krankenhauspersonal freibekommen.

Die Ermittler hatten nach eigenen Angaben einige Wochen später den Hinweis erhalten, dass der Tod der beiden Patienten herbeigeführt worden sei. In der Folge exhumierten Experten die Leichen der Verstorbenen, um sie zu untersuchen, und wiesen das Anästhetikum nach. In der Regel wird es demnach verwendet, um Menschen zu intubieren oder zu sedieren, und kann bei falscher Dosierung zum Tod führen.

Am Montag stellte die Polizei den Mann unter Hausarrest, am Freitag soll er laut Ansa verhört werden. Er weist die Vorwürfe zurück. In italienischen Medien stellen sich Kollegen hinter den Arzt. Sie erklärten die Taten des Mannes mit der dramatischen Situation im Frühjahr 2020. Die betreffenden Patienten hätten nicht mehr länger als eine Stunde zu leben gehabt. Ein Arztkollege sagt der "Corriere della sera": "Er hat wie ein Irrer gearbeitet. Warum hätte er jemanden umbringen wollen?"

In Italien starben seit dem Beginn der Pandemie mehr als 86.000 Menschen mit Sars-CoV-2. Die Behörden registrierten bislang mehr als 2,485 Millionen Corona-Infektionen. Am Dienstag wurden rund 10.600 Neuinfektionen verzeichnet und etwa 540 Corona-Tote.