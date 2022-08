Horror-Crash in Brandenburg

Horror-Crash in Brandenburg Auto prallt gegen Baum - Fahrer und Beifahrer tot

Bei den Unfall in Tschernitz kommen zwei der sechs Autoinsassen ums Leben.

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 115 bei Tschernitz im Spree-Neiße-Kreis in Brandenburg sind zwei junge Männer ums Leben gekommen. Vier weitere Insassen des Autos wurden schwer verletzt - unter ihnen ist eine 18-Jährige, die in Lebensgefahr schwebt. Der Wagen sei am frühen Sonntagmorgen aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und auseinander gebrochen, teilte das Lagezentrum der Brandenburger Polizei mit.

Der 23-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer waren sofort tot. Vier weitere Insassen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren seien aus dem Fahrzeug auf die Straße geschleudert und schwer verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.