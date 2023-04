Sechs Verletzte in Bordeaux Auto rast bei illegalem Rennen in Menschenmenge

Bei einem illegalen Autorennen kommt es im französischen Bordeaux zu einem Unfall. In einer Kurve verliert ein 32-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen und erwischt eine Gruppe Schaulustiger. Sechs Menschen werden verletzt, zwei davon schwer.

Bei einem illegalen Autorennen in Bordeaux im Südwesten Frankreichs sind sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Bei dem Fahrer des Fahrzeugs soll es sich um einen 32-jährigen Mann aus der Region handeln, berichtete die Regionalzeitung "Sud Ouest" mit Bezug auf die Staatsanwaltschaft.

Der Fahrer soll in der Nacht auf den heutigen Samstag in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben und in die am Straßenrand stehenden Schaulustigen gerast sein. Wie der französische Radiosender "France Blue" berichtet, handele es sich bei den Schwerverletzten um zwei 18-Jährige. Demnach wurden die Frau und der Mann an Beinen und Hüfte verletzt.

Die Staatsanwaltschaft hat nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Wie französische Medien berichten, sei der Fahrer des Autos sowie seine drei Mitinsassen festgenommen worden. Alle vier sollen auch noch am Morgen in Untersuchungshaft gesessen haben. Der Vorfall ereignete sich in dem Viertel Bordeaux-Lac, einem Gewerbegebiet, in dem regelmäßig illegale Autorennen stattfinden.