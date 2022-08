In den 90er-Jahren ermordet Marc Dutroux zwei Mädchen, entführt und vergewaltigt weitere. Neben ihm muss auch seine Frau ins Gefängnis, die sich an den Verbrechen beteiligte. Ihre Strafe ist abgegolten, ab Sonntag ist Michelle Martin vollständig frei. In Belgien hat der Fall bis heute ein Trauma hinterlassen.

Die Ex-Frau des belgischen Mädchenmörders Marc Dutroux, Michelle Martin, ist ab Sonntag vollständig frei und muss keine Strafe mehr abbüßen. Die seit ihrer Entlassung aus dem Gefängnis im Jahr 2012 noch bestehenden Auflagen seien ab Sonntag vollständig aufgehoben, sagte eine mit dem Fall vertraute Quelle in Brüssel.

Martin war wegen Beteiligung an den Verbrechen ihres damaligen Partners Marc Dutroux zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. 16 Jahre davon verbüßte sie, bevor sie 2012 unter Auflagen frühzeitig freigelassen wurde. Martin habe seit der Haftentlassung alle Bedingungen eingehalten, sagte die mit dem Fall vertraute Quelle.

Marc Dutroux nach seiner Verhaftung im August 1996. (Foto: imago/Belga)

In Belgien hatte Martins frühzeitige Freilassung zu einem Aufschrei geführt, weil die Taten von Dutroux weiterhin stark präsent in den Erinnerungen der Belgier sind. Dutroux wurde 2004 für schuldig befunden, in den Jahren 1995 und 1996 zwei Mädchen und einen Komplizen ermordet sowie insgesamt sechs Mädchen entführt und vergewaltigt zu haben.

Martin ließ zwei Mädchen verhungern

Martin hatte damals von den Entführungen ihres Mannes zumindest gewusst und ließ zwei Mädchen im Kellerverlies verhungern. 1996 wurde sie zur gleichen Zeit wie Marc Dutroux festgenommen, 2004 verurteilte ein belgisches Gericht Martin zu der 30-jährigen Haftstrafe. Dutroux, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, sitzt weiterhin im Gefängnis.

Besonders schockierend war der Fall, weil der fünffache Familienvater Dutroux und seine Lebensgefährtin bereits in den 80er-Jahren wegen der Entführung und des Missbrauchs von fünf Mädchen verurteilt worden waren. Er sollte eigentlich 13 Jahre absitzen - kam aber nur 6 Jahre nach seiner Verhaftung wegen guter Führung wieder frei.

Nach der endgültigen Festnahme am 13. August 1996 rollte eine Welle der Empörung über Belgien. Etwa 300.000 Menschen demonstrierten damals in Brüssel beim sogenannten Weißen Marsch unter anderem gegen sexuelle Gewalt an Kindern und die Justiz. Als Auslöser sahen viele vor allem die Absetzung des Untersuchungsrichters Jean-Marc Connerotte vom Fall Dutroux. Der Richter hatte an einem Benefiz-Essen für die Opfer von Dutroux teilgenommen, daher warf man ihm Befangenheit vor. Connerotte hatte sich für ein striktes Durchgreifen gegen Pädokriminelle ausgesprochen.