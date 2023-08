Nun also doch: Löwin in Berlin entdeckt, meldet ein Mann aus dem Südwesten der Stadt. Die Polizei - durch Vorfälle vor zwei Wochen sensibilisiert - schaut nach dem Tier, kann aber Entwarnung geben. Allerdings ist es diesmal kein Wildschwein, das für Aufregung sorgt.

Keine zwei Wochen nach der großangelegten Suche nach einer vermeintlichen Löwin ist die Berliner Polizei erneut zur Raubtier-Suche ausgerückt. Ein besorgter Mann verständigte am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr über den Notruf die Polizei, dass er ein Raubtier im Finkenpark im Stadtteil Dahlem gesichtet habe. "Der Anrufer hielt es für echt", sagte ein Polizeisprecher am heutigen Mittwoch.

Eine Polizeistreife sei sofort losgefahren. Schnell folgte die Entwarnung: Es handelte sich um ein Plüschtier. Das Raubtier-Plüschtier lag seelenruhig auf einem Verteilerkasten auf dem umzäunten Areal eines Werkshofs vom Grünflächenamt, wie der Sprecher sagte. Als Beweis machten die Beamten ein Foto von der großen Raubkatze, das die Polizei in einem Tweet veröffentlichte. Dazu schrieb sie: "Diesmal ist jeder Zweifel ausgeschlossen: Das ist kein Wildschwein."

Damit erinnerte die Behörde scherzhaft an die Großsuche im Juli in Berlin und Brandenburg nach einer Löwin, die sich als Wildschwein entpuppte. Die Suche nach dem möglichen Raubtier nahe der südwestlichen Stadtgrenze Berlins begann in der Nacht zum 20. Juli. Ausgelöst wurde sie durch ein Video, auf dem eine Löwin vermutet wurde.

Die Ermittlungsbehörden schätzten das Video als echt ein. Polizisten gaben nach Angaben einer Behördensprecherin an, ebenfalls ein Wildtier "gesichert" gesehen zu haben. Am Freitagnachmittag gaben die Behörden jedoch Entwarnung: Die gesuchte Raubkatze sei wohl ein Wildschwein. Laboranalysen bestätigten dies später.