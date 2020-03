Läuft natürlich auch im Pub: Johnsons Rede an die britische Bevölkerung.

In den Pub zu gehen, ist britische Tradition. Und das "uralte Recht frei geborener Menschen", wie es Premier Johnson ausdrückt. Nun jedoch lässt die Regierung wegen des Coronavirus die Kneipen, zudem Bars, Restaurants, Theater und Kinos dichtmachen.

In Großbritannien werden zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie alle Pubs, Bars, Restaurants und Cafés geschlossen. Das hat Premierminister Boris Johnson in London mitgeteilt. "Ich weiß, dass wir etwas Außergewöhnliches machen, wir nehmen das uralte und unveräußerliche Recht frei geborener Menschen, in den Pub zu gehen, weg", sagte Johnson. Nur die Ausgabe von Essen zum Mitnehmen sei weiterhin erlaubt.

Auch Nachtclubs, Theater, Kinos, Freizeitzentren und Sportstudios dürften nicht mehr betrieben werden. Die betroffenen Betriebe sollten "so schnell wie möglich" ab Freitagabend schließen, sagte Johnson. Bislang hatte er nur empfohlen, diese Einrichtungen zu meiden.

Um die schlimmsten wirtschaftlichen Konsequenzen der Coronavirus-Krise abzuwenden, will die Regierung in London zudem Gehaltszahlungen für in Bedrängnis geratene Unternehmen und Vereine übernehmen. Das teilte der britische Finanzminister Rishi Sunak mit. Arbeitgeber jeder Art und jeder Größe könnten dafür Beihilfen aus einem unbeschränkten Fonds beantragen, sagte Sunak bei einer Pressekonferenz mit Johnson.

Gezahlt werden bis zu 80 Prozent von Gehältern und maximal 2500 Pfund (umgerechnet rund 2740 Euro) im Monat für Angestellte, die nicht ihrer Arbeit nachgehen können. Zudem werde die Regierung bis Ende Juni keine Umsatzsteuerzahlungen einfordern. "Bitte schauen Sie sich diese Unterstützung sehr genau an, bevor sie Leute entlassen", sagte Sunak.

Die britische Regierung war wegen ihres lange Zeit zögerlichen Umgangs mit der Coronavirus-Krise heftig kritisiert worden. Erst deutlich nach den meisten EU-Ländern hatte sie dazu aufgerufen, auf nicht notwendige Reisen und soziale Kontakte zu verzichten. Erst ab der kommenden Woche bleiben die Schulen geschlossen.