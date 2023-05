Lange Zeit betont Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro, nie gegen das Coronavirus geimpft worden zu sein. Vor wenigen Monaten kommt heraus, dass er im Sommer 2021 wohl doch eine Dosis verabreicht bekommen hat. Ermittlungen zu Zertifikatfälschern rücken den 68-Jährigen nun jedoch in den Fokus der Justiz.

Die Behörden in Brasilien sind für Ermittlungen zu mutmaßlich falschen Corona-Zertifikaten bei Ex-Präsident Jair Bolsonaro eingerückt. Das berichtet das Portal Globo1. Demnach wurden insgesamt sechs Menschen festgenommen. Zudem seien die Handys von Bolsonaro und seiner Frau Michelle beschlagnahmt worden. Unter anderem verhafteten die Beamten auch Bolsonaros Ex-Berater Oberstleutnant Mauro Cid Barbosa sowie zwei ehemalige Personenschützer. Gegen den brasilianischen Ex-Präsidenten liegt zwar kein Haftbefehl vor, er soll aber noch heute vor der Bundespolizei in der Landeshauptstadt Brasilia aussagen.

Die Ermittlungen richten sich gegen eine Gruppe, die in Brasilien als "digitale Miliz" bezeichnet wird. Sie steht im Verdacht, falsche Daten über Covid-19-Impfungen in die Systeme des Gesundheitsministeriums eingegeben zu haben. "So konnten diese Personen Impfbescheinigungen ausstellen und damit die von den Behörden verhängten Restriktionen zur Verhinderung der Ausbreitung der Covid-Pandemie umgehen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Laut dem Sender Globo sind die Zertifikate von Bolsonaro, seiner zwölfjährigen Tochter sowie das von Barbosa gefälscht.

Bolsonaro hatte sich in seiner Amtszeit lange über mögliche Folgen einer Impfung gegen das Coronavirus mokiert und stets betont, nicht geimpft zu sein. Die Hersteller der Impfstoffe würden keine Garantien zu möglichen Folgewirkungen abgeben. Antikörper habe er nach seiner Infektion im Blut, betonte Bolsonaro damals. Der Impfpass des 68-Jährigen wurde lange wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Erst im Februar 2023 kam heraus, dass Bolsonaro geimpft sein soll. Mutmaßlich habe er im Juli 2021 eine Dosis des Vakzins von Johnson & Johnson erhalten.