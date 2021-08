Wie viele andere US-Unternehmen dürfen bei CNN nur geimpfte Mitarbeiter ins Büro zurückkehren. Drei Angestellte missachten die Regel und bezahlen dafür einen hohen Preis: Der Chef des Nachrichtensenders verkündet eine Null-Toleranz-Politik.

Der US-amerikanische Nachrichtensender CNN hat drei Mitarbeiter entlassen, die ungeimpft ins Büro zurückgekehrt sind. "Lasst es mich ganz klar sagen: Wir verfolgen in dieser Angelegenheit eine Null-Toleranz-Politik", schreibt CNN-Präsident Jeff Zucker in einem Memo an die Belegschaft. Er erinnert sie daran, dass Impfungen für die Rückkehr ins Büro verpflichtend sind und auch für alle Mitarbeiter, die im Freien Kontakt mit anderen Kolleginnen und Kollegen haben.

Den Inhalt der Nachricht hat ein CNN-Reporter auf Twitter öffentlich gemacht. Demnach ist die CNN-Führung vergangene Woche auf die drei Mitarbeiter aufmerksam gemacht worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP und des britischen "Guardian" können die Angestellten von CNN schon seit einer Weile freiwillig in die meisten Redaktionen zurückkehren, wenn sie geimpft sind. Ein Nachweis war bislang allerdings nicht erforderlich, die Regelung beruhte auf Vertrauensbasis. Das könne sich in den kommenden Wochen ändern, schrieb CNN-Chef Zucker in seinem Memo.

Strenge Vorgaben schieben Impfkampagne an

Seinen Angaben zufolge arbeiten derzeit noch knapp zwei Drittel der Angestellten des Senders im Homeoffice, gut ein Drittel ist ins Büro zurückgekehrt. Die geplante Rückkehr aller Mitarbeiter am 7. September wird derweil auf frühestens Mitte Oktober verschoben. "Das war keine einfache Entscheidung", schreibt Zucker. "Ich denke, wir stimmen alle zu, wenn ich sage, dass wir alle eine Mischung aus Vorfreude, Sorge, Frust, Verwirrung und Erschöpfung fühlen."

"Passen Sie bitte weiter auf sich und ihre Mitmenschen auf", beendet der CNN-Chef seine Nachricht. "Weitere Einzelheiten folgen, sobald wir eine Entscheidung getroffen haben." Der Nachrichtensender betreibt weltweit 36 Redaktionen und beschäftigt etwa 3000 Mitarbeiter.

CNN gehört zu einer Reihe von US-Unternehmen, die nur noch geimpfte Mitarbeiter ins Büro lassen. Unter anderem haben die Internetriesen Google und Facebook eine Impfpflicht für ihre Angestellten erlassen, Netflix eine für seine Dreharbeiten. US-Präsident Joe Biden hat ebenfalls strenge Regeln, aber keine Pflicht für Bundesangestellte erlassen. Deren Zulässigkeit wird wie bei der US-Armee noch geprüft.

Nach Angaben der US-Bundesbehörde EEOC, die für die Durchsetzung der Antidiskriminierungsgesetze am Arbeitsplatz zuständig ist, können private Arbeitgeber von ihren Mitarbeitern auch einen Nachweis einer Corona-Impfung verlangen. Die amerikanische Impfkampagne hat durch die strengen Vorgaben zuletzt wieder spürbar an Fahrt gewonnen.