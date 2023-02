Am Freitag fährt eine 35-Jährige in Delmenhorst mit ihren drei Kindern im Auto. Als ein Fahrradfahrer auf den Wagen zufährt, fällt plötzlich ein Schuss. Die Polizei nimmt wenig später einen Mann mit Verbindungen zur Familie fest - muss diesen aber wenig später wieder freilassen.

Im niedersächsischen Delmenhorst hat sich nicht bestätigt, dass ein 41-Jähriger einen Schuss auf eine Autofahrerin abgegeben hat. Der Mann sei am frühen Abend aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden, teilt die Polizei mit. "Die Suche nach dem Verantwortlichen und die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an."

Ein Unbekannter hatte am Freitag in Delmenhorst einen Schuss auf ein fahrendes Auto abgegeben und dabei die 35 Jahre alte Fahrerin schwer am Kopf verletzt. Die drei acht, zehn und zwölf Jahre alten Kinder der Frau saßen ebenfalls im Auto. Sie werden psychologisch betreut.

Der 41-Jährige war laut NDR wegen seiner Verbindungen zu der Familie in Verdacht geraten. Die Polizei hatte ihn wenige Stunden nach der Tat festgenommen. Sie ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Den Ermittlungen zufolge ist der oder die Täterin gezielt mit einem Fahrrad auf das Auto der Frau zugefahren und hatte dann einen Schuss abgegeben. Die Kugel durchschlug die Fensterscheibe an der Fahrerseite und verletzte die 35-Jährige schwer am Kopf. Sie wurde in einer Klinik notoperiert und schwebt nicht in Lebensgefahr. Der Polizei war zunächst ein Verkehrsunfall in der Straße in der Innenstadt von Delmenhorst gemeldet worden.

Die Tat hatte sich in einer Wohngegend vor einer Betreuungseinrichtung ereignet, in der die Frau mit ihren Kindern lebt. Zum Tatzeitpunkt soll sich der Ehemann in der Einrichtung befunden haben. Laut NDR leben die Eltern getrennt. Demnach wollte die Frau die Kinder an den Vater zur Betreuung übergeben. Auch er wird von der Polizei befragt.