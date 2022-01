Kopfverletzung am Steilhang Deutsche stirbt bei Skiunfall in Tirol

Das Skigebiet Wilder Kaiser in Tirol gehört zu den beliebtesten in Österreich.

Eine steile Piste, der Hang vereist: Am Wilden Kaiser im Brixental verunglückt eine deutsche Skiläuferin so schwer, dass sie später ihren Kopfverletzungen erliegt. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnet eine Obduktion der Leiche der 45-jährigen Kölnerin an.

Eine deutsche Skifahrerin ist am Sonntagmorgen im Skigebiet Wilder Kaiser im österreichischen Hopfgarten im Brixental bei einem Sturz tödlich verunglückt. Dies teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Nachmittag mit. Demnach fuhr die 45 Jahre alte Kölnerin am linken Pistenrand auf einer unebenen Strecke talabwärts und baute mit kurzen und langsamen Schwüngen Geschwindigkeit auf. Auf der sehr harten und leicht vereisten Piste kam sie zu Fall und rutschte anschließend 200 Meter talabwärts, bevor sie mit dem Kopf gegen eine Pistenrandabsicherung knallte.

"Am Ende des Hangs befand sich eine Matte, die ein weiteres Herabrutschen der Frau verhinderte. Die bis dahin erlittenen Verletzungen waren aber bereits tödlich", sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Tirol laut dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Wie der Sprecher dem Bericht zufolge weiter mitteilte, drehte sich die Frau nach ihrem Sturz mehrfach um sich selbst, wodurch mit hoher Wahrscheinlichkeit die schweren Verletzungen entstanden seien. Ein spezieller Rettungshubschrauber barg die Leiche von der Unglückstelle und flog sie zurück ins Tal. Der betroffene Pistenabschnitt war als rote Piste eingestuft worden.

Skihelm beschlagnahmt

"Die Frau hat sich bei ihrem Sturz auf der Piste befunden. Der betroffene Pistenabschnitt ist mir nicht als besonders gefährlich bekannt", sagte der Sprecher weiter. Die 45 Jahre alte Kölnerin sei bei ihrem Sturz Teil einer insgesamt fünfköpfigen Skigruppe gewesen. Das Skigebiet Wilder Kaiser erstreckt sich über das Brixental und liegt unweit hinter der deutsch-österreichischen Grenze. Es zählt zu den beliebtesten Skigebieten Österreichs.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck kündigte Ermittlungen an und ordnete eine Obduktion der Leiche an. Auch der Skihelm der 45 Jahre alten Kölnerin wurde beschlagnahmt. "In so einem Fall ist die Obduktion ein ganz normales Prozedere, wir müssen nun die weiteren Ermittlungsergebnisse abwarten", sagte der Polizeisprecher.