Im Süden bekommen die Menschen die ersten Unwetter bereits zu spüren, heute erreicht die Wetterfront auch Mittel- und Ostdeutschland. Dort bestehe sogar ein erhöhtes Tornado-Risiko. Im Süden werden zudem riesige Hagelkörner erwartet.

In weiten Teilen des Landes dürfte es heute ungemütlich werden. Es drohen Unwetter mit lokal extrem heftigen Regenfällen. Etwa ab Mittag ziehen in der Westhälfte teils heftige Gewitter auf und breiten sich allmählich ostwärts aus; dabei besteht Unwettergefahr - Starkregen, Hagel und Orkanböen sind möglich. Auch Tornados seien nicht ausgeschlossen, berichten Meteorologen von wetter.de. Gegen Abend erreichen die Gewitter und Unwetter auch den Osten. Ausgespart bleiben tagsüber nur die Küstenregionen.

Auch im Süden und Südwesten der Republik kann es zu Gewitterzellen und Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde kommen. Dabei werde auch mit Hagelkörnern von fünf bis sieben Zentimetern Größe gerechnet.

Am morgigen Freitag ziehen sich die Schauer in die Osthälfte zurück und mit teils kräftigem Westwind setzt sich spürbar kühlere Luft vom Atlantik durch. Das Wochenende wird meist schön und sommerlich warm, am Sonntag sind im Westen und Südwesten aber schon wieder heiße 30 bis 33 Grad zu erwarten.

Bereits am Mittwoch hatte es in Teilen Deutschlands starke Gewitter gegeben. Im Süden Baden-Württembergs stürzten Bäume um, heftige Winde deckten Dächer ab. In einigen Städten im Südwesten fiel zudem wegen beschädigter Leitungen zeitweilig der Strom aus. Starke Regenfälle und Windböen verursachten in Schwaben und Niederbayern zahlreiche Schäden und Behinderungen. Feuerwehren rückten aus.