Schwerer Autounfall vor einer Kita im nordhessischen Gertenbach: Drei Kinder werden dabei schwer verletzt. Die Polizei, ein Notarzt und mehrere Rettungs- und Betreuungskräfte sowie zwei Rettungshubschrauber sind vor Ort im Einsatz.

Vor einer Kindertagesstätte in Nordhessen sind drei Kinder von einem Auto schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei in Eschwege war der Fahrer des Wagens aus zunächst ungeklärter Ursache in eine Gruppe von Kindern gefahren.

Die Beamten gingen zunächst von einem Unfall aus. Aktuell sind Polizei, Notarzt sowie mehrere Rettungs- und Betreuungskräfte an der Unfallstelle im Einsatz. Auch zwei Rettungshubschrauber wurden zur ärztlichen Versorgung angefordert.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Straße "An der Linde". Dort befindet sich der Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.