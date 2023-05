Drei Patienten sterben bei Brand in Klinik

Feuer in Österreich

Feuer in Österreich Drei Patienten sterben bei Brand in Klinik

Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Österreich sind in der Nacht drei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handele es sich um Patienten, sagte eine Sprecherin des Landesklinikums Mödling rund 15 Kilometer südlich von Wien. 90 weitere Patienten hätten wegen des Feuers verlegt werden müssen. Die Brandursache sei noch unklar.

Laut der Landesgesundheitsagentur brach das Feuer in einem Zimmer auf der Station für Innere Medizin aus. Inzwischen sei der Brand gelöscht und die Patientinnen und Patienten sowie das Krankenhauspersonal seien in Sicherheit. Der Feueralarm wurde der Behörde zufolge um kurz vor 01.00 Uhr ausgelöst.

Mehr als 170 Feuerwehrleute mit 33 Fahrzeugen seien an den Löscharbeiten beteiligt gewesen. Das Rote Kreuz war mit 16 Rettungsfahrzeugen im Einsatz, hinzu kamen sechs Notarzteinsatzfahrzeuge, ein Hubschrauber sowie ein Kriseninterventionsteam mit vier Kräften. Gegen 03.00 Uhr war der Brand demnach gelöscht.