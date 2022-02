Im Zweiten Weltkrieg war der US-Soldat Osceola Lewis Fletcher nach der Landung in der Normandie im Einsatz und wurde schwer verletzt. Jahrzehnte später würdigt Frankreich ihn nun als "herausragendes Beispiel an Tapferkeit und Mut".

Frankreich hat einen 100 Jahre alten US-Weltkriegsveteranen mit der höchsten Auszeichnung des Landes geehrt. Der Afroamerikaner Osceola Lewis Fletcher wurde am Donnerstag während einer Zeremonie im französischen Konsulat in New York in die Ehrenlegion aufgenommen. Der französische Generalkonsul Jérémie Robert würdigte Fletchers "herausragendes Beispiel an Tapferkeit und Mut". Er unterstrich auch das Engagement schwarzer Soldaten im Zweiten Weltkrieg aller Diskriminierung zum Trotz.

Der 1922 geborene Fletcher trat im Alter von 21 Jahren in die US-Armee ein und war nach der Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944 an Versorgungsmissionen beteiligt. Als eine Rakete der Deutschen einen der Militärlastwagen traf, wurde er schwer verletzt. "Sie haben Ihr Leben riskiert, um mein Land, Frankreich, und Europa von den Nazis zu befreien", sagte Robert.

Fletcher, der inzwischen im Rollstuhl sitzt, sagte in einer kurzen Ansprache, die Franzosen hätten "uns geholfen, sie zu retten. Sie waren Kämpfer." Seine Tochter Jacqueline Streets dankte dem Generalkonsul dafür, dass er "Amerika gezeigt hat, dass das Leben von Schwarzen immer wichtig war".

Mit der von Napoleon Bonaparte im Jahr 1802 geschaffenen Ehrenlegion werden herausragende Leistungen im Dienste Frankreichs gewürdigt. Sie zählt 92.000 zivile und militärische Mitglieder.