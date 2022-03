Er ist das höchste Bauwerk von Paris - und nun noch etwas weiter dem Himmel entgegen gewachsen: der Eiffelturm. Techniker installieren eine sechs Meter lange Antenne an seiner Spitze. Damit bleibt der Eiffelturm seiner ureigenen Funktionalität als Antennenhalter treu.

Jetzt lässt sich die Höhe des Eiffelturms noch etwas leichter merken: 330 Meter misst das Pariser Wahrzeichen nun, sechs Meter mehr als zuvor, seit es eine neue Antenne erhalten hat. Ein Hubschrauber transportierte die 350 Kilo schwere Antenne bei Regenwetter auf die oberste Etage des Eiffelturms. Innerhalb einer Viertelstunde wurde sie von Technikern in Empfang genommen und montiert.

Hier strahlte der Eiffelturm kürzlich in den Farben der Ukraine. (Foto: picture alliance / NurPhoto)

Die neue Antenne dient dazu, die Pariser Region mit Digitalradio zu versorgen. Die Installation war ein Jahr lang vorbereitet worden und hat nach Angaben des Betreibers etwa eine Million Euro gekostet. "Es ist ein historischer Augenblick, der Eiffelturm knüpft an seine Geschichte als Ort technologischer und wissenschaftlicher Experimente an", sagte Jean-François Martins, Chef der Eiffelturm-Gesellschaft Sete.

Der von Gustave Eiffel 1889 erbaute Metallturm hätte nach 20 Jahren eigentlich wieder abgebaut werden sollen. Er blieb aber erhalten, unter anderem weil er sich gut als 'Antennenhalter' eignete. Zuletzt war im Jahr 2000 eine Antenne für digital-terrestrisches Fernsehen auf dem Eiffelturm montiert worden.

Nicht nur an Höhe, sondern auch an Farbe hatte der Eiffelturm vor Kurzem gewonnen. Aus Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine wurde er Ende Februar in den Farben des osteuropäischen Landes angestrahlt: Blau und Gelb. Drei Abende lang werde eines der meistbesuchten Monumente der Welt blau und gelb beleuchtet werden, hatte die Eiffelturm-Gesellschaft Sete mitgeteilt. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo habe um die Geste gebeten, um die Solidarität der Stadt mit der ukrainischen Bevölkerung zu zeigen.