Im vergangenen Jahr wird ein 15-Jähriges Mädchen in einem Hamburger Park mutmaßlich überwältigt und vergewaltigt. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen elf junge tatverdächtige Männer.

Rund 15 Monate nach einer Vergewaltigung einer 15-Jährigen im Hamburger Stadtpark hat die Staatsanwaltschaft elf junge Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren angeklagt. Wie die Behörde in der Hansestadt mitteilte, werden ihnen dabei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung vorgeworfen. Sie sollen sich nachts "in unterschiedlicher Beteiligung, zu unterschiedlichen Zeitpunkten und an verschiedenen Orten" sexuell an der betrunkenen Jugendlichen vergangen haben.

Laut Staatsanwaltschaft war die 15-Jährige während des Geschehens in der Nacht zum 20. September 2020 wegen ihrer Alkoholisierung nicht mehr zu Widerspruch in der Lage. Sie soll nach früheren Angaben der Polizei beim Feiern im Stadtpark ihre Gruppe verloren haben und noch im Park auf eine Gruppe Jugendlicher gestoßen sein, die das Mädchen aufgehalten und in ein Gebüsch geführt hätten. Hier kam es demnach zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der Jugendlichen.

Zeugen hatten berichtet, dass die Tat gefilmt worden sei. Ein solches Video sei bei Durchsuchungen allerdings nicht gefunden worden und liege den Ermittlern nicht vor. Der Fall hatte in Hamburg für viel mediales Aufsehen gesorgt, die Verdächtigen waren dabei zunächst unbekannt. Laut Staatsanwaltschaft waren für die Anklage komplexe Ermittlungen erforderlich. Über die Zulassung der Anklage und die Prozesseröffnung entscheidet nun das Landgericht Hamburg.