Mindestens 151 Menschen sterben bei einem Massengedränge während Halloween-Feiern in Seoul, darunter 19 Ausländer. Staatspräsident Suk-yeol beschreibt den Vorfall als "Tragödie und Katastrophe, die nicht hätte passieren dürfen".

In Südkorea hat Staatspräsident Yoon Suk-yeol am Sonntag eine Staatstrauer angeordnet, nachdem bisher 151 Menschen bei einem Massengedränge während Halloween-Feiern in Seoul gestorben sind. Yoon sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und wünschte den Verletzten eine rasche Genesung. "Eine Tragödie und Katastrophe, die nicht hätte passieren dürfen, hat sich gestern Abend im Herzen Seouls ereignet", teilte der Staatspräsident in einer Erklärung mit.

Yoon versprach dafür sorgen zu wollen, dass es nie wieder zu solch einem Unfall komme. In der Nacht von Samstag auf Sonntag drängte sich Rettungskräften zufolge eine große Masse von Feiernden, bei denen es sich vor allem um Jugendliche und Menschen in ihren Zwanzigern handelte, in einer schmalen Gasse in Seouls Ausgehviertel Itaewon zusammen.

Wie Augenzeugen berichteten, ist dann ein Teil der Menge gestürzt, jedoch drängten immer weiter Menschen in die Gasse und begruben die Gestürzten unter sich. Die Zahl der Todesopfer könnte nach Angaben der Feuerwehr sogar noch steigen. Feuerwehr-Chef Choi Sung-beom zufolge ereignete sich der Vorfall in der Nähe eines Nachtclubs. 82 Menschen seien insgesamt verletzt worden, 19 davon schwer. Unter den Todesopfern befinden sich auch 19 Ausländer, die unter anderem aus China, dem Iran, Usbekistan und Norwegen stammten.

Der Bürgermeister von Seoul, Oh Se-hoon, befindet sich derzeit auf einer Europareise, hat aber laut Sky News nach der Nachricht beschlossen, nach Hause zurückzukehren.

In sozialen Medien verbreitete Videos zeigten, wie Rettungskräfte und Privatleute am Unglücksort erste Hilfe leisteten. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz kondolierte auch US-Präsident Joe Biden und schrieb auf Twitter: "Wir trauern mit den Menschen in der Republik Korea und wünschen allen Verletzten eine schnelle Genesung."

Auch andere Staats- und Regierungschefs erklärten den Angehörigen der Opfer und der Bevölkerung des Landes ihr Mitgefühl. Der Vorfall gilt bereits jetzt schon als einer der tragischsten Unfälle des Landes.