Am Mittwoch wurden in Deutschland mehr als eine Million Impfungen durchgeführt.

Zum zweiten Mal in seiner Impfkampagne verimpft Deutschland an einem Tag mehr als eine Million Dosen gegen das Coronavirus. Ein Rekord ist das jedoch nicht. Ganz im Gegensatz zu den Komplettimpfungen: Hier gibt es einen neuen Tageshöchstwert.

Bei seiner Impfkampagne hat Deutschland zum zweiten Mal mehr als eine Million Dosen an einem Tag verspritzt - einen neuen Rekord allerdings knapp verpasst. Dem aktuellen Impfquotenmonitoring des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge wurden am Mittwoch bundesweit 1.092.765 Impfungen durchgeführt. Somit sind nun mehr als 25,45 Millionen Menschen in Deutschland erstgeimpft, das entspricht einer Quote von 30,6 Prozent.

Damit war der Mittwoch der zweite Tag, an dem die Zahl der verabreichten Impfdosen siebenstellig gewesen ist. Der bislang höchste Tageswert seit Beginn der Impfkampagne war am Mittwoch vergangener Woche (28. April) mit 1.116.608 Impfungen - also 23.843 Dosen mehr als beim jüngsten Wert - erreicht worden. Die Zahl der insgesamt verabreichten Covid-19-Impfdosen in Deutschland stieg laut RKI auf rund 32,6 Millionen. Trotz des hohen Niveaus bleibt das Impftempo gebremst: Im Sieben-Tage-Schnitt beträgt die tägliche Impfleistung mit dem Mittwochswert 668.648 Dosen. Das sind etwas weniger als am Vortag, als der Wert 672.054 betrug.

Bei der Zahl der täglich verimpften Zweitdosen hat Deutschland derweil einen neuen Rekord erreicht: Den RKI-Angaben zufolge wurden am Mittwoch 204.576 Zweitimpfungen durchgeführt - also 49.880 mehr als beim bisherigen Höchstwert vom Dienstag (4. Mai: 154.696). Die Quote der Komplettimpfungen liegt nun bei 8,6 Prozent, also bei mehr als 7,1 Millionen voll geimpften Personen.

Je nach Bundesland variiert der Impffortschritt teils deutlich: Laut RKI liegt das Saarland im Ranking nach Erstimpfungen mit 34,4 Prozent weiter vorn, Brandenburg liegt mit 27,2 Prozent am Ende der Tabelle. Im Ranking nach Vollimpfungen führt weiterhin Thüringen (12,6 Prozent). Schlusslicht ist Niedersachsen mit einer Quote von 7,5 Prozent.

Seit Ende vergangenen Jahres werden in allen Bundesländern Impfungen gegen Covid-19 durchgeführt. Mittlerweile kommen insgesamt vier verschiedene Vakzine unterschiedlicher Hersteller zum Einsatz: jeweils ein mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer (seit Dezember 2020) und von Moderna (seit Januar 2021) sowie jeweils ein vektorbasierter Impfstoff von Astrazeneca (seit Februar 2021) und von Johnson&Johnson (seit April 2021). Das RKI wertet die bundesweite Impflage täglich in seinen Situationsberichten aus. Dort heißt es zur Erklärung: "Während bei Johnson&Johnson eine einmalige Impfung für den vollen Impfschutz ausreicht, wird dieser bei den anderen 3 Impfstoffen mit zwei Impfungen erreicht."