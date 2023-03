Mit einem raffinierten Plan gelingt einem Paar in Spanien zunächst ein großer Coup: Es checkt in ein Luxushotel ein, lässt sich den Weinkeller zeigen - und stiehlt Flaschen im Millionenwert. Neun Monate später werden die Diebe gestellt. Nun müssen sie für mehrere Jahre ins Gefängnis.

Sie haben alles genau geplant. Mit falschen Pässen und einem ausgeklügelten Ablenkungsmanöver stehlen eine ehemalige Schönheitskönigin aus Mexiko und ihr Lebensgefährte in Spanien 45 Flaschen Wein - im Wert von 1,6 Millionen Euro. Anschließend gelingt dem Gaunerpaar die Flucht, wie die spanische Zeitung "El País" berichtet. Doch an der Grenze zwischen Kroatien und Montenegro angekommen, kommen ihnen die Ermittler auf die Spur. Die beiden werden angeklagt - für ihren Diebstahl müssen sie nun vier Jahre in Haft.

Das Paar wurde bei ihrem Diebstahl von einer Überwachungskamera des Hotels gefilmt. (Foto: Reuters)

Im Oktober 2021 checkt Priscila G. mit einem gefälschten Schweizer Pass in das Luxushotel "Atrio" in der spanischen Stadt Cáceres nahe der portugiesischen Grenze ein. Nach einem 14-Gänge-Menü lassen sie und ihr Freund Constantín D. sich durch den Weinkeller des Hauses führen, wie spanische Medien schreiben. Am nächsten Morgen, etwa um 2 Uhr früh, startet das Paar schließlich seinen Coup: Priscila G. bittet die einzige Rezeptionistin zu dieser Zeit, ihr einen Snack zuzubereiten. Während diese abgelenkt ist, schleicht sich D. in das Hotel und entwendet den elektronischen Schlüssel, mit dem der wertvolle Weinkeller versperrt wird.

Von da an muss es schnell gehen. D. verstaut die teuren Flaschen in einem Rucksack und zwei Koffern - um nicht durch das Klirren der Flaschen aufzufallen, wickelt er sie in Handtücher. Nun müssen die beiden nur noch bis zum nächsten Morgen warten. Gegen 5 Uhr in der Früh checken G. und ihr Freund schließlich mitsamt der Beute aus dem Hotel aus. Ihre Beute, das sind keineswegs durchschnittliche Weinflaschen. So befindet sich laut der NZZ ein "Château d'Yquem" aus dem Jahr 1806 unter ihnen. Auf der Weinkarte des Restaurants sei dieser mit 350.000 Euro ausgewiesen und komme aus einem der berühmtesten Weingüter Frankreichs in Bordeaux.

Haftstrafe und hoher Schadensersatz

Die Ermittler setzen somit alles daran, das flüchtige Paar zu finden. Mit internationalen Kräften wird nach Priscila G. und Constantín D. gesucht. Neun Monate lang gelingt es den beiden unterzutauchen, bis sie schließlich gefasst und nach Spanien zurückgebracht werden.

Ein Gericht in der Region Extremadura verurteilte beide jetzt zu einer vierjährigen Haftstrafe, wie das Nachrichtenportal "La República" berichtet. Das Paar sei bei der Planung äußerst sorgfältig vorgegangen, heißt es. So hätten sie das Hotel gleich dreimal ausgekundschaftet. Während die Anwältin von D. versuchte, Zweifel an der Täterschaft ihres Mandanten zu säen, schwieg G. laut spanischen Medien vor Gericht.

Beides half allerdings nichts. So kommt zu der Haftstrafe noch eine hohe Summe an Schadensersatz: Die Ex-Schönheitskönigin und ihr Freund müssen der Versicherung rund 750.000 Euro zahlen, mit der diese das Hotel nach dem Diebstahl entschädigt hat. Der wertvolle Wein wurde bis heute nicht wiedergefunden.