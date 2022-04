76-Jähriger rammt Wagen der Ex

76-Jähriger rammt Wagen der Ex Fahrlehrer nach Ausraster verurteilt

Ein Fahrlehrer verliebt sich in die Inhaberin der Fahrschule. Irgendwanngibt die Frau ihm den Laufpass. Zudem kündigt sie ihrem Angestellten. Der Mann verliert daraufhin die Kontrolle und rammt mehrfach das Auto, in dem seine Ex und ihr neuer Freund sitzen. Nun spricht ein Gericht das Urteil.

Ein 76-jähriger Fahrlehrer, der sich wegen zweifachen Mordversuchs vor Gericht verantworten musste, ist zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Baden-Baden sprachen den Mann am Freitag der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung schuldig. In den übrigen Anklagepunkten wurde der Mann freigesprochen.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, im Sommer 2020 den Wagen seiner wesentlich jüngeren Ex-Freundin, in dem auch der neue Partner saß, mit seinem SUV wiederholt gerammt zu haben. Er soll auch noch auf sie zugefahren sein, als sie das Auto verließen. Dabei soll der Beschuldigte aus Heimtücke gehandelt haben. Die Frau erlitt Prellungen und Hämatome, beide Fahrzeuginsassen konnten aber flüchten. Der Beschuldigte stellte sich der Polizei.

Dem nicht vorbestraften Angeklagten wurde neben versuchtem Mord in zwei Fällen gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Unfallflucht vorgeworfen. Der 76-Jährige hatte beim Prozessauftakt Ende März eingeräumt, mit seinem Wagen mehrfach absichtlich das Auto seiner Ex-Freundin gerammt zu haben. Er habe sie aber nicht töten wollen, sagte er, sondern nur den Fahrschulwagen zerstören.

Verlassen und gekündigt

Das mögliche Motiv verquickt Privates mit Beruflichem: Die Frau hatte sich von dem 76-Jährigen getrennt und als Inhaberin der Fahrschule dem Fahrlehrer gekündigt, der zugleich Geschäftsführer war. Der neue Freund sollte ebenfalls als Fahrlehrer in der Firma tätig sein.

Das Gericht entzog dem Mann zudem seine Fahrerlaubnis und verhängte eine Führerscheinsperre. Die Behörden dürfen dem Fahrlehrer in den nächsten eineinhalb Jahren keinen neuen Führerschein ausstellen. Die Richter stellten außerdem fest, dass die Ex-Freundin, die als Nebenklägerin am Prozess beteiligt war, Anspruch auf Schmerzensgeld hat.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten sowie eine Führerscheinsperre für drei Jahre gefordert. Der Verteidiger des Mannes hatte sich für eine Bewährungsstrafe von acht Monaten ausgesprochen. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig.