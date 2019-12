Viele Menschen stellen zu Weihnachten einen Nadelbaum auf und dekorieren ihn mit allerhand Kugeln, Lametta und Lichtelementen. Für eine US-amerikanische Familie entpuppt sich eins ihrer vermeintlichen Ornamente nun als echtes Tier. Es fließen Tränen.

Mit diesem Ornament am Weihnachtsbaum hat eine Familie aus dem US-Bundesstaat Georgia nicht gerechnet. Zwischen Lichterkette, Kugeln und Eulen-Figuren entdeckte die Newmans eine wahrhaftige und quicklebendige Eule. Katie McBride Newman und ihre zwei Kinder waren gerade mit dem Abendessen fertig geworden, als Tochter India schreiend aus einem anderen Zimmer gelaufen kam. "Sie kommt in dramatischer Manier ins Esszimmer und sagt: 'Mama, dieses Ornament hat mir Angst eingejagt'", sagte Newman dem US-Sender CNN. Daraufhin sei die Zehnjährige in Tränen ausgebrochen.

Als die Mutter in der Vermutung nachsehen ging, dass sich India lediglich wegen einer Eulen-Figur erschreckt haben könnte, drehte eine kleine Eule im Baum ihren Kopf und schaute Newman direkt ins Gesicht. "Es war surreal, aber wir sind deswegen nicht ausgerastet", sagte Katie McBride Newman der Nachrichtenagentur AP. Sie würden viel Zeit in der Natur verbringen. "Wir lieben die Wildnis."

Wie Ehemann Billy Newman CNN sagte, hatten sie den rund drei Meter großen Tannenbaum bereits kurz nach Thanksgiving bei Home Depot gekauft. Die Eule verbrachte bis zur Entdeckung Mitte Dezember wohl mehr als eine Woche in dem Wohnhaus. Der Baum sei sehr dicht bewachsen. Das Tier habe sich am Stamm gut verstecken können. "Die Eule sah aus, als ob sie es sich recht gemütlich gemacht hatte", sagte Newmann AP. Er habe gedacht, der Vogel müsste bald raus, da es nichts zu fressen gebe.

Das Öffnen der Türen und Fenster über Nacht konnte die Eule nicht dazu bewegen, wegzufliegen. Also holten sich die Newmans am nächsten Tag Rat von einer gemeinnützigen Umweltorganisation, dem Chattahoochee Nature Center. Ein Mitarbeiter habe ihnen am Telefon geschildert, sie sollten der Eule rohes Hühnchenfleisch dalassen, weil das Tier vermutlich tagelang nichts gegessen haben dürfte, schilderte das Ehepaar CNN. Am nächsten Tag half ihnen der Mann, die abgemagerte Eule einzufangen und mit Nahrungsergänzungsmitteln zu versorgen. Das Tier wurde als Kauz identifiziert, der in Georgia heimisch ist.

Sie packten das Tier in eine Kiste, die sie nach Einbruch der Dunkelheit offen im Garten stehen ließen. Das Tier machte sich schließlich davon. Doch Katie McBride Newman sagte CNN, sie könnte schwören, sie kann die Eule noch immer nachts rufen hören.