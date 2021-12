In seinen Fernsehshows gibt er sich als überzeugter Impfgegner. Gegen die Corona-Pandemie empfiehlt Marcus Lamb seinen Zuschauern, lieber zu beten. Nun ist der US-Prediger selbst nach einer Infektion mit dem Virus gestorben.

Der US-amerikanische Fernsehprediger Marcus Lamb ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das teilte seine Familie mit. Lamb ist Gründer des im Bundesstaat Texas ansässigen christlichen TV-Senders Daystar und galt als überzeugter Impfgegner. Er wurde 64 Jahre alt.

Seine Ehefrau Joni Lamb gab am 18. November in einer Show des Senders bekannt, dass ihr Mann in eine Klinik eingeliefert worden sei, nachdem er sich mit Corona angesteckt habe. Er habe Diabetes gehabt, sei aber ansonsten vollkommen gesund gewesen. "Beten Sie speziell dafür, dass seine Lunge von Covid befreit wird, und dass sein Sauerstoffspiegel weiterhin ansteigt, damit wir ihn nach Hause bringen können", sagte Joni Lamb.

Marcus Lamb und sein Fernsehsender hatten immer wieder die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe infrage gestellt. Statt sich impfen zu lassen, empfahl der Prediger seinen Zuschauern zu beten. In einer Sendung Anfang des Jahres bezeichnete der Evangelist die Vakzine als "experimentelle Injektionen", die "gefährlich" seien. Menschen würden durch die Impfungen sterben oder neurologische Schäden davontragen. Zuletzt trat Lamb am 3. November vor die Kamera. Während seines Auftrittes hustete er mehrmals.

"Mir fehlen heute die Worte", twitterte Sohn Jonathan Lamb. "Mein Vater wurde heute Morgen um 4 Uhr in den Himmel befördert. Er hat sein Leben wirklich gut gelebt." Vergangenen Monat bezeichnete er die Infektion seines Vaters als "einen spirituellen Angriff des Feindes". Lamb hinterlässt seine Frau und drei Kinder, die alle regelmäßig bei Daystar auftreten. Der Sender erreicht Berichten zufolge 108 Millionen Haushalte.