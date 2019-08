Am Nachmittag wird der Hauptbahnhof in Frankfurt am Main für mehrere Minuten komplett gesperrt. Der Grund: In einer nahe gelegenen Sparkasse hatte es einen Raubüberfall gegeben. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd gibt die Polizei mindestens einen Schuss ab. Drei Verdächtige werden festgenommen.

Wegen eines Polizeieinsatzes ist der Frankfurter Hauptbahnhof am Freitagnachmittag für mehrere Minuten gesperrt worden. Grund war nach Polizeiangaben ein Raubüberfall auf eine Sparkasse an der Nordseite des Hauptbahnhofes. "Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort", teilte das Polizeipräsidium bei Twitter mit.

Die Polizei rief zwischenzeitlich dazu auf, den Bereich rund um den Hauptbahnhof zu meiden. Gegen 16.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben, die Polizei berichtete von drei Festnahmen. Mehrere Täter hätten sich in einem Raum mit den Wertschließfächern zu schaffen gemacht, dabei sei ein Alarm ausgelöst worden, erklärte ein Polizeisprecher. Die Täter hätten die Flucht ergriffen, zunächst in einem Fahrzeug, dann zu Fuß. Bei der Verfolgung gab ein Polizist mindestens einen Schuss ab.

Noch ist unklar, um wie viele Täter es sich handelte und ob sie bewaffnet waren. Damit ist nicht auszuschließen, dass sich noch Täter auf der Flucht befinden. Eine Sprecherin der Bundespolizei hatte zuvor gesagt, die Tatverdächtigen seien in den Hauptbahnhof geflohen. Daher sei der Zugverkehr eingestellt worden.

Zudem ist bislang unklar, ob es Verletzte gibt. Der Notruf sei um kurz nach 15 Uhr eingegangen. Polizisten rangen nach Augenzeugenberichten auf der Südseite des Bahnhofes einen Mann nieder und fesselten ihn. Ob es sich um einen der gesuchten Täter handelte, ist noch nicht klar. Auch Spezialeinsatzkräfte waren im Einsatz.

Die Bahn erklärte nach Aufhebung der Sperrung, es könne noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen, bis "alles sortiert" sei. Die Situation im Bahnhof selbst war am Freitagnachmittag ruhig, von Panik war keine Spur. Per Lautsprecherdurchsagen wurden die Reisenden informiert, dass es wegen eines Polizeieinsatzes zu Verzögerungen komme. Auch auf der Südseite des Bahnhofsgebäudes waren Polizeibeamte zu sehen. Auf den Verkehr des dortigen Fernbusbahnhofes hatte der Einsatz bisher keine Auswirkung.