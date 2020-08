In Frankreich verbreitet sich das Coronavirus weiterhin mit großer Geschwindigkeit. Innerhalb eines Tages registrieren die Behörden mit gut 7400 neuen Fällen einen neuen Höchststand. Aufgrund der Lage gilt nun im gesamten Stadtgebiet von Paris die Maskenpflicht.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Frankreich nimmt weiter rasant zu: Die Gesundheitsbehörde meldete knapp 7400 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Es handele sich um ein "exponentielles Wachstum". Am Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen bei rund 6100 gelegen, am Mittwoch bei 5400.

Es handelt sich um die höchste Zahl bestätigter Neuinfektionen innerhalb eines Tages seit Einführung von Corona-Tests im großen Maßstab in Frankreich. Innerhalb der vergangenen sieben Tage waren in dem Land fast 900.000 Tests vorgenommen worden. Der Anteil positiver Tests lag in dieser Zeit bei 3,9 Prozent.

Frankreich ist mit mehr als 30.500 Todesfällen eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas. Inzwischen gelten 21 der rund 100 französischen Verwaltungsbezirke als "rote Zonen", wo das Virus aktiv zirkuliert. Dazu gehören neben dem Pariser Großraum unter anderem weite Teile der Mittelmeerküste. Das Auswärtige Amt in Berlin rät derzeit wegen hoher Infektionszahlen von "nicht notwendigen, touristischen Reisen" in den Großraum Paris, die südfranzösische Region Provence-Alpes-Côte-d'Azur sowie ins Überseegebiet Französisch-Guayana ab.

Wegen der hohen Zahl an Neuinfektionen gilt in Paris seit dem Morgen die Maskenpflicht im gesamten Stadtgebiet. Fußgänger in der französischen Hauptstadt sowie den drei umliegenden Verwaltungsbezirken sind aufgefordert, einen Mund-Nasen-Schutz im Freien zu tragen. Radfahrer und Jogger sind dagegen von der Pflicht ausgenommen, wie die Polizeipräfektur mitteilte. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von 135 Euro. Frankreichs Premierminister Jean Castex hatte die neue Vorschrift am Donnerstag angekündigt.

In anderen Großstädten wie Nizza, Marseille und Toulouse gilt bereits eine Maskenpflicht im gesamten Stadtgebiet. In Paris war der Mund-Nasen-Schutz bisher nur in touristischen und anderen besonders belebten Gebieten wie rund um den Eiffelturm und am Triumphbogen Pflicht, die Stadt glich damit einem Flickenteppich. Im an Deutschland grenzenden Département Bas-Rhin gilt ab Samstag in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern Maskenpflicht im Freien. Betroffen sind unter anderem Straßburg, Hagenau und Bischwiller und Oberehnheim.