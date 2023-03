Wochenlang wird nach dem Vater von Magdeburgs Fußball-Profi Kai Brünker gesucht. Dann bekommt die Familie traurige Gewissheit, der 61-Jährige ist tot. In einem Instagram-Post verabschiedet sich Kai Brünker nun.

Mit bewegenden Worten hat sich der Fußballer Kai Brünker von seinem Vater verabschiedet. Dirk Brünker war am 23. Dezember 2022 in seinem Heimatort Villingen-Schwenningen verschwunden. Am vergangenen Donnerstag wurde dann eine männliche Leiche in einem Fluss in Donaueschingen entdeckt. Die Obduktion am Freitag bestätigte, dass es sich bei dem Toten um den vermissten Dirk Brünker handelte.

Die Polizei teilte mit, sie gehe bei dem Todesfall von einem Unglück aus. Kai Brünker, der derzeit beim 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga spielt, wandte sich nun auf Instagram an seine "lieben Freunde und Unterstützer". In einem langen Eintrag, der von mehreren Schwarz-weiß-Bildern begleitet ist, bedankt er sich für die Unterstützung in den zurückliegenden Wochen, ausdrücklich auch bei der Kriminalpolizei. Es hatte mehrere Suchaktionen gegeben zu Wasser und zu Land gegeben.

"Es fühlt sich an, als würde ein riesengroßer Ballast von uns abfallen. Endlich haben wir unseren Papa, Ehemann und Opa zurück", schreibt Brünker. Der Schmerz sitze sehr tief, doch nun sei die Familie endlich wieder vereint.

"Ruhe in Frieden"

Mehr zum Thema Leiche in Fluss gefunden Vermisster Vater von Fußballer Brünker offenbar tot

Ausdrücklich wendet er sich auch noch einmal an seinen verstorbenen Vater. "Papa, du hast mich zu diesem Menschen gemacht, der ich heute bin! Ich bin dir für alles dankbar", schreibt der 28-jährige Stürmer. "Wir werden dich für immer vermissen, aber niemals vergessen. In unseren Herzen lebst du für immer weiter. Ruhe in Frieden Papa, du warst ein ganz Großer!", so Brünker.

Dirk Brünker wurde 61 Jahre alt, er hatte in seiner Jugend ebenfalls Fußball gespielt, unter anderem beim SC Freiburg. Der 1. FC Magdeburg drückte auf Twitter seine Anteilnahme aus, und teilte mit, dass Kai Brünker vorläufig nicht für den Verein auflaufen werde. Wegen des Todes seines Vaters werde er bis auf Weiteres im Kreise seiner Familie weilen.