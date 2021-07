Die Bilder erinnern an einen Tsunami: Gewaltige Schlammassen brechen über den japanischen Küstenort Atami herein und reißen mehrere Gebäude mit sich. Zwei Menschen sterben, weitere werden vermisst. Schwere Erdrutsche ereignen sich in Japan zuletzt immer häufiger.

Eine enorme Schlammlawine infolge sintflutartiger Regenfälle hat in Japan mehrere Wohnhäuser mit sich gerissen. Das Schicksal von rund 20 Menschen war zunächst ungewiss, wie örtliche Medien aus dem für seine heißen Onsen-Bäder berühmten Küstenort Atami in der südwestlich von Tokio gelegenen Präfektur Shizuoka berichteten. Rettungskräfte suchten nach den Vermissten. Zwei Opfer des Unglücks wurden mit "Herz- und Atemstillstand" aufgefunden, wie es hieß. Das ist eine in Japan übliche Formulierung, bevor der Tod von Menschen amtlich bestätigt wird.

Die Behörden gaben die höchste Warnstufe aus und riefen rund 25.000 Haushalte auf, sich in Sicherheit zu bringen. Mehr als 2800 Haushalte in der Region waren ohne Strom. Das Militär wurde um Unterstützung gebeten. Die Regierung richtete einen Krisenstab ein. Im japanischen Fernsehen war zu sehen, wie eine schwarze Schlammwelle plötzlich von einem Abhang durch mehrere Häuser bricht und alles mit sich reißt.

"Ich hörte ein schreckliches Geräusch und sah eine Schlammlawine, die sich nach unten bewegte, während die Rettungskräfte die Menschen zur Evakuierung aufforderten", sagte der Leiter eines Tempels dem öffentlich-rechtlichen Sender NHK. Er habe sich in ein höher gelegenes Gelände gerettet. Als er zurückkam, seien Häuser und Autos, die vor dem Tempel standen, verschwunden gewesen.

Hochgeschwindigkeits-Verkehr unterbrochen

Auch an anderen Orten entlang der Pazifikküste wurden Bewohner gewarnt, sich vor anschwellenden Flüssen, Überflutungen und möglichen Erdrutschen in Sicherheit zu bringen. Die heftigen Niederschläge führten auch zu Unterbrechung im Bahnverkehr. Der Betrieb von Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszügen zwischen Tokio und Shin-Osaka wurde für kurze Zeit unterbrochen.

In Japan kommt es immer mehr zu starken Regenfällen, welche die Erdrutsche auslösen. Experten gehen davon aus, dass der Klimawandel das Phänomen verstärkt, weil eine wärmere Atmosphäre mehr Wasser speichert, was wiederum zu intensiveren Regenfällen führt. In den zurückliegenden zehn Jahren gingen nach amtlichen Angaben jährlich im Schnitt fast 1500 Erdrutsche in dem bergigen Inselreich ab - das sind fast doppelt so viele wie in den zehn Jahren zuvor.