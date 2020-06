Blitz und Donner, Starkregen und Hagel: In Deutschland werden über das Wochenende Unwetter erwartet. Doch das Risiko ist nicht überall gleich. Besonders betroffen ist ein Streifen quer durch Deutschland. Aber auch der Süden wird nicht verschont.

Über Deutschland werden am Wochenende heftige Unwetter erwartet. "Das Gewitterrisiko steigt mit jeder Stunde an", sagte dazu ntv-Meteorologe Björn Alexander. Ab dem frühen Nachmittag seien vor allem in einem Streifen von Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Ostwestfalen bis nach Berlin/Brandenburg, Sachsen und Nordbayern heftige Gewitter mit Unwetterpotenzial zu erwarten.

Die Menschen müssen sich also auf Starkregen, Hagel oder Sturmböen einstellen. Zum Abend hin ziehen laut Alexander auch von der Schweiz her Unwetter mit Starkregen in den Süden Baden-Württembergs und ins Allgäu.

15 bis 30 Liter Regen in einer Stunde sind teilweise möglich, örtlich auch mehr - und könnten vollgelaufene Keller und kleinräumige Überschwemmungen auslösen. Zum Sonntagabend besteht in Alpennähe an kleineren Flüssen Hochwassergefahr. Auch das Tornadorisiko ist erhöht.

Geringer ist das Gewitterrisiko laut Alexander in einem Bereich vom westlichen Nordrhein-Westfalen über Rheinland-Pfalz und das Saarland bis nach Südbayern. Lokal sind demnach auch hier Gewitter mit Starkregen nicht ausgeschlossen. Eine Ausnahme bildet Rügen: Hier dürfte es trocken bleiben.

"Hauptgefahr ist lokaler Starkregen"

Doch die Unwetter ziehen sich noch bis in den Sonntag. In der Nacht sind von der Nordsee bis nach Sachsen sowie in Baden-Württemberg und Bayern weitere Gewitter und auch Unwetter unterwegs. "Die Hauptgefahr ist weiterhin lokaler Starkregen", so Alexander. Weniger passiert am Sonntag demnach westlich des Rheins sowie in einem Streifen von Vorpommern bis in die Lausitz.

Am Sonntag liegt das Unwetterpotenzial diagonal über Deutschland und betrifft Gebiete von Niedersachen und Ostwestfalen über die zentralen und östlichen Mittelgebirge bis nach Bayern und bis ins östliche Baden-Württemberg. Gefahren gehen von starkem Regen, örtlich auch von Hagel und Sturmböen aus. Vom Rheinland bis zum Oberrhein sind am Sonntag nur einzelne Regenschauer zu erwarten, nordöstlich der Elbe wird es sogar recht sonnig und trocken.

Die weiteren Aussichten bieten in der Nordosthälfte Deutschlands schönes und angenehm warmes Sommerwetter. In der Südwesthälfte des Landes allerdings bleibt es schwülwarm mit lokalen Schauern oder Gewittern.