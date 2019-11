Im Prozess um den Mord an einer Backpackerin in Neuseeland, die bei einem Tinderdate getötet wurde, kommen grausame Details ans Tageslicht. Unter anderem machte der Angeklagte mehrere intime Fotos von der Leiche. Er behauptet allerdings, dass ihr Tod ein Sex-Unfall gewesen sei.

Der Mann, der mutmaßlich eine britische Backpackerin in Neuseeland bei einem Tinderdate getötet hat, behauptet vor Gericht, dass Grace Millane versehentlich bei einem Unfall ums Leben kam. Der Verteidiger des angeklagten 27-Jährigen erklärte, dass die beiden einvernehmlichen Sex in einem Hotel-Apartment gehabt hätten, berichtet unter anderem die "Daily Mail".

Nach Angaben des Verteidigers Ian Brookie wäre die Frau dabei aus Versehen erwürgt worden - und der Angeklagte sei deshalb unschuldig. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Mann zu Prozessbeginn allerdings des Mordes durch Strangulation. Die junge Backpackerin starb nur Stunden vor ihrem 22. Geburtstag. Der Prozess am Auckland High Court offenbart allerdings auch einige Details, die dieser Unfall-Aussage widersprechen: Denn nach dem Tod der jungen Frau machte der Mann mehrere intime Fotos von ihrem nackten Körper, schaute Pornos und recherchierte auf Google nach einem Ort, wo er die Leiche der Frau ablegen und verstecken konnte. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann daraufhin vor, dass er bei einem Unfall auch Hilfe hätte rufen können.

Angeblich soll der Mann nicht bemerkt haben, dass er er die britische Urlauberin erwürgt hatte und sei duschen gegangen. Später habe er gesehen, dass sie tot auf dem Boden lag und Blut aus ihrer Nase lief. Doch er rief keinen Notruf, sondern schaffte die Leiche später in einem Koffer davon und legte sie in einem Außenbezirk von Auckland ab. "Das klingt für die Jury vielleicht etwas unverständlich, aber das macht ihn noch nicht zum Mörder", erklärte sein Verteidiger vor Gericht.

Der Fall hatte im Dezember 2018 in Neuseeland und Großbritannien für großes Aufsehen gesorgt. Überwachungskameras hatten am Abend von Millanes Tod aufgezeichnet, wie sich die junge Britin und der jetzige Angeklagte küssten und Hand-in-Hand in einem Hotel verschwanden. Während des Dates hatte die Britin einer Freundin per SMS mitgeteilt, dass sie sich wohl fühle und ihre Verabredung gut laufe. Es waren die letzten Stunden von Millane.

Eigentlich wollte sie nach ihrem Studium ein Jahr um die Welt reisen und machte dabei auch Station in Auckland. Zuvor war sie mit einer Reisegruppe in Südamerika unterwegs. Nachdem Millane auf keinen der Geburtstagsgrüße antwortete, wurde sie als vermisst gemeldet und Tage später tot gefunden. Das Urteil soll in etwa fünf Wochen gesprochen werden.