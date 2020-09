In der JVA Geldern in Nordrhein-Westfalen bringt ein Häftling einen Wachmann in seine Gewalt und bedroht ihn mit einem Messer. Der Täter kann zwar von mehreren Mitarbeitern überwältigt werden - doch es gibt Verletzte.

In einer Justizvollzugsanstalt am Niederrhein hat ein Häftling einen JVA-Mitarbeiter mehr als eine Stunde lang als Geisel genommen. Der 31 Jahre alte Insasse hatte den 51-jährigen Angestellten im Innenhof des Gefängnisses in Geldern (Kreis Kleve) unter Vorhalt eines Messers in seine Gewalt gebracht, konnte aber später von weiteren JVA-Bediensteten überwältigt und entwaffnet werden, wie die Polizei mitteilte. Dazu hätten die Mitarbeiter einen günstigen Moment genutzt. Die Geisel sowie ein einschreitender Kollege und der Gefangene erlitten leichte Schnittverletzungen.

Den Angaben zufolge bestand zu keiner Zeit für den Geiselnehmer die Möglichkeit, aus dem Gefängnis zu fliehen oder Unbeteiligte zu gefährden. Der Inhaftierte verbüßt eine Strafe wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung, teilte die Polizei mit. Er habe gefordert den Anstaltsleiter zu sprechen, berichtete eine Sprecherin der Kreispolizei Kleve. Was er genau von ihm wollte, blieb zunächst unklar.

Die Polizei reagierte mit einem Großeinsatz auf die Alarmierung. Auch ein Hubschrauber und Spezialeinheiten der Polizei wurden angefordert. Wie die "Rheinische Post" berichtet, hat die Kriminalpolizei Essen außerdem eine Ermittlungskommission sowie eine Opferfürsorge eingerichtet. Des Weiteren soll geklärt werden, wie der Häftling sich das Messer überhaupt besorgen konnte.