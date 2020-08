Es wird noch mal tropisch: Die Temperaturen klettern auf bis zu 38 Grad. Danach verabschiedet der Spät- allerdings den Hochsommer. Höchstwerte von 25 Grad winken - zunächst drohen am Wochenende allerdings deutschlandweit Unwetter mit Hagel und Sturmböen.

Die Hundstage befinden sich auf der Zielgeraden. Und eines lässt sich sicher sagen: Der Hochsommer hat im August wirklich alles gegeben. Auch wenn es im Juni und Juli nicht so aussah, so war der August bislang über 4 Grad zu warm. Damit spielt er am Ende ziemlich sicher unter den heißesten August-Monaten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen mit. Auch, wenn jetzt das Finale der Hitze ansteht. Und das wird - wie könnte es anders sein - ebenfalls ziemlich heftig. Die fünf wichtigsten Fakten zum heißen und gleichermaßen unwetterwilligen Ende der Hundstage und des Hochsommers:

Donnerstag: Der Spanien-Fön legt los

Auf der Vorderseite von Tief "Jantra", das außerdem vom ehemaligen Tropensturm "ex-Kyle" verstärkt wird, erreicht uns nochmals sehr warme Luft aus Südwesteuropa. Gleichzeitig legt der lauwarme Wind zu. Ein spanischer Fön, der es in sich hat und uns am Donnerstagabend nochmals richtiges Sommergefühl schickt. So liegen die Temperaturen um 20 Uhr verbreitet bei 24 bis 28 Grad. Am Rhein und seinen Nebenflüssen sind es auch gerne mal um die 30 Grad. Das ist natürlich auf der einen Seite für viele von uns sehr anstrengend. Auf der anderen Seite dürfte das einer der letzten richtig warmen Sommerabende in diesem Jahr werden.

Nacht zum Freitag: Die wärmste Nacht des Jahres

ntv-Meteorologe Björn Alexander

Besonders in der Westhälfte bleibt die Nacht zum Freitag vielfach tropisch. Also mit Tiefstwerten nicht unter 20 Grad. Gleichzeitig sorgt der zum Teil stramme Südwind dafür, dass es mit den Temperaturen nur sehr langsam heruntergeht. Zum Teil dürfte es sogar die wärmste Nacht des Jahres 2020 werden. Zumindest bewegen wir uns mit Tiefstwerten zwischen 21 und 24 Grad in den wärmsten Ecken im oberen Bereich. Das große Glück ist hierbei allerdings: Im Vergleich zur Hitzewelle ist das nur noch eine kurze Hitzespitze, sodass sich die Gebäude nicht so stark aufheizen werden.

Freitag: Viel heißer geht es kaum

Jetzt gibt der spanische Turbo in Sachen Hitze alles. Besonders in der Südhälfte sowie im Osten geht es verbreitet auf über 30 Grad rauf. Der Hotspot dürfte aus jetziger Sicht am Oberrhein sowie im Rhein-Main-Gebiet liegen. Vor allem hier wackeln auch die Rekordwerte für das letzte Augustdrittel. Mit Spitzen von 37, vielleicht sogar bis knapp 38 Grad sind wir nämlich im Bereich der Rekorde und damit im Bereich der Maximalwerte in dieser Jahreszeit angelangt. Wie heiß wird es im übrigen Land? An den Küsten sowie vom Westen bis herauf nach Schleswig-Holstein geht es nicht ganz so heiß durch den Freitag mit Höchstwerten von 25 bis 29 Grad. Jedoch ist es hier schon zum Teil ziemlich schwül.

Vorsicht im Westen: Am Abend drohen erste Unwetter

Die Unwetter nehmen mit der ansteigenden Feuchtigkeit und der Schwüle erneut Fahrt auf. Gleichzeitig drücken die Tiefausläufer mit kühlerer Luft von Westen her allmählich auf die Tube. Damit sind am Freitag im Norden schon erste, teils kräftige Schauer und Gewitter möglich. Und die breiten sich dann am Abend weiter im Westen und Norden aus. Auch Unwetter durch Starkregen, Hagel und Sturmböen sind beim Aufeinandertreffen der Luftmassen nicht auszuschließen.

Samstag: Die Unwetter erreichen den Osten und den Süden

Bereits in der Nacht zum Samstag verlagern sich die zum Teil heftigen Gewitter weiter in Richtung Südosten. Weiterhin mit erhöhten Unwetterpotenzial. Neben Starkregen mit Überflutungsgefahr nach wie vor auch durch Hagel und Sturmböen. Am Samstag tagsüber werden dann die letzten Reste des Hochsommers auch im äußersten Süden und Osten ausgekehrt. Hier müssen Sie dann leider abermals mit Schwergewittern und Unwettern rechnen. Zuvor werden es nochmals etwas über 30 Grad. Dahinter bekommt der Nordwesten schon spürbar frischere 22 Grad.

Wie geht es danach weiter? Der Hochsommer wird vom Spätsommer abgelöst und somit ist die ganz große Hitze durch. Oft erwarten uns Höchstwerte von um die 20 bis 25 Grad.