Petfluencer ausgezeichnet Hunde, die in Kameras starren

Beautyartikel, Urlaubsreisen, oder Fitness: Auf Instagram gibt es viele Kategorien, mit denen Menschen Erfolg haben können. Wenn aber Hunde auf Instagram präsentiert werden und sich mitunter herzen, dann ist das sehr süß - und auf Instagram fast schon eine Garantie für Erfolg.

Jeder kennt die Frauen und Männer auf Instagram, die einen an ihrem täglichen Fitnessprogramm teilhaben lassen. Oder die Menschen, die Beautyartikel präsentieren. Oder andere, die ihre Followerschaft auf Urlaubsreisen mitnehmen. Es gibt aber noch eine andere sehr erfolgreiche Kategorie von Instagram-Profilen: die mit Tieren. Man nennt sie Petfluencer.

Das Wort ist zusammengesetzt: "Pet" ist das englische Wort für Haustier. Und bei "Petfluencern" handelt es sich um Tiere, die ähnlich wie "Influencer" ihre Fans an ihrem Leben teilhaben lassen und dabei allerlei Dinge bewerben. Beziehungsweise es handelt sich um Tiere, deren Herrchen oder Frauchen die Entscheidung treffen, dies zu tun. Aber sie werden meist nicht zu den Hauptprotagonisten, sondern die Tiere.

Auf die Preise mit Gebell, hieß es nun in Köln: Im Beisein von Hunderten Vierbeinern wurden dort besonders erfolgreiche Hunde-Profile aus sozialen Netzwerken mit den sogenannten German Petfluencer Awards ausgezeichnet worden. In der Hauptkategorie setzte sich der Account "@verpinscht" durch, der sich um die drei Hunde Mojo, Rana und Mateo dreht.

Auf vielen Beiträgen sind die drei in trauter Einigkeit zu sehen. Ein in Hamburg aufgenommener Beitrag wird beschrieben mit den Worten: "Echte Freunde sind wie Superkleber. Sie halten zusammen, egal was passiert." Der Beitrag wird über zehntausend Mal geliked. Insgesamt folgen dem Account bei Instagram rund 111.000 Fans. Eine Zahl, auf die auch andere Petfluencer-Accounts kommen. "Wir können sicher sagen, dass jetzt hier auf dem Gelände eine achtstellige Reichweite ist", erklärte André Karkalis, Geschäftsführer einer Petfluencer-Agentur, die den Preis organisierte.

Die Verleihung war nicht nur eine Art Gala für Vierbeiner, sondern auch eine Leistungsschau, was die Haustierbranche so zu bieten hat. Für die hechelnden Internet-Stars gab es unter anderem zuckerfreies Hundeeis oder Futter, das auf jeden Hundemagen individuell abgestimmt werden kann.