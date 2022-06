Youtube-Videos aus Indien machen Julia und Uttam einem breiten Publikum bekannt. Mit ihren Nachbarn in der Stadt Jaipur hat das deutsch-indische Paar allerdings Ärger. Ein Streit über Hundekot heizt sich immer weiter auf und eskaliert schließlich in Gewalt.

Eigentlich präsentieren Julia und Uttam ihren Hunderttausenden Youtube-Abonnenten vor allem die schönen und lustigen Momente des gemeinsamen Lebens in der nordindischen Millionenmetropole Jaipur. Doch den Nachbarschaftsstreit, in den das deutsch-indische Ehepaar verwickelt ist, wird nicht nur von Zuschauern weltweit, sondern auch von der Polizei verfolgt.

Alles fängt an mit einem Ärgernis, das ebenso auf deutschem Boden für Unmut sorgt: Hundekot. Zwei Vierbeiner der Rasse Spitz gehören zur Familie von Julia und Uttam. Sie dürften beim Gassigehen auffallen, denn Hunde sind in Indien als Haustiere eher unüblich. Die anderen Anwohner des schicken Villenkomplexes der indischen Wüstenstadt werfen dem interkulturellen Pärchen wiederholt vor, die unangenehmen Hinterlassenschaften ihrer Hunde nicht ordnungsgemäß zu entfernen. Das berichtet die "Times of India". Das Influencer-Paar hingegen sieht sich zu Unrecht beschuldigt. Und so schaukelt sich der Disput immer weiter hoch.

Es soll zu Beleidigungen von beiden Seiten gekommen sein. Julia wirft einem Nachbarn vor, sie wegen ihrer europäischen Herkunft angegangen zu haben. "Was macht eine Engländerin in diesem Land?", habe dieser gekeift. Julia und Uttam würden wiederum nicht auf Beschwerden reagieren, heißt es von den Nachbarn. Am Samstag eskaliert der Stress am Gartenzaun schließlich.

In einem Livestream berichtet Julia, dass ein wütender "Mob" vor ihrem Haus tobe. Türen und Fenster seien zerstört worden. "Filmt das Video, es wird euch nicht helfen, ihr Erpresser", schreit eine erzürnte Stimme im Hintergrund. Die verängstigte Deutsche hält auf Video fest, wie sie versucht, die örtliche Polizei und die deutsche Botschaft zu alarmieren. Zudem filmt sie eine wilde Diskussion in der Nachbarschaft. Darin beschuldigt Julia einen aufgebrachten Mann, sie mit einem Hockey-Schläger angegriffen zu haben.

Infolge des Tumults kommt es zu einer Festnahme, allerdings aufseiten des Pärchens. Weil er "absichtlich eine junge Frau geschlagen" haben soll, ist Uttam festgenommen worden, sagt Kommissar Ajay Pal Lamba. Julia indes gibt bei der Polizei an, die Nachbarn hätten versucht, einen ihrer Hunde zu töten. Inzwischen müssen sich offenbar sogar Diplomaten mit der aus dem Ruder gelaufenen Hundekot-Affäre befassen: Die deutsche Botschaft hat sich laut der Polizei in Jaipur in den Fall eingeschaltet. Ob die zerstrittenen Nachbarn nun auf das Verhandlungsgeschick der Diplomaten setzen wollen, ist bisher aber nicht bekannt.