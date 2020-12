Fast 1000 Häftlinge kommen dank der Weihnachtsamnestie in vielen Bundesländern vorzeitig aus dem Gefängnis. Erstmals zeigt sich Sachsen gnädig. Bayern dagegen verzichtet erneut auf den Gnadenakt, der nur für bestimmte Insassen infrage kommt.

Rechtzeitig zu Weihnachten zeigt sich die Justiz in vielen Bundesländern gnädig und entlässt Hunderte Häftlinge vorzeitig aus dem Gefängnis. Mindestens 963 Inhaftierte durften bereits oder dürfen die Haftanstalten früher verlassen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat.

Vielerorts ist die Zahl der Begünstigten im Vergleich zum Vorjahr allerdings deutlich gesunken. In Berlin etwa haben sich die Gefängnistore für 124 Inhaftierte vorzeitig geöffnet - 2019 waren es noch 170. In Nordrhein-Westfalen ging die Zahl der begnadigten Häftlinge laut NRW-Justizministerium auf 247 Häftlinge (Vorjahr: 522) zurück. Sachsen entlässt zum ersten Mal vorzeitig Gefangene in der Weihnachtszeit - und zwar 58. Bayern verzichtet erneut komplett auf diese Möglichkeit.

Dass weniger Menschen als 2019 früher aus der Haft dürfen, könnte an den Auswirkungen der Corona-Pandemie liegen: Viele Straffällige haben in diesem Jahr Haftaufschub erhalten, um in den Gefängnissen Platz zu schaffen für Quarantäne-Maßnahmen.

Die sogenannte Weihnachtsamnestie soll Häftlingen, die ohnehin rund um den Jahreswechsel entlassen werden, ein schönes Fest bescheren - und es ihnen ermöglichen, Hilfsangebote schon vor der Weihnachtspause zu nutzen. Infrage kommen meist nur Gefangene, die keine lange Strafe verbüßen mussten und in der Haft nicht auffällig geworden sind.