Ein 37-Jähriger hat in Hamburg seine hundertjährige Großmutter getötet. Wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte, wählte der Enkel des Opfers am frühen Morgen den Notruf und meldete seine Tat im Stadtteil Stellingen.

Die Beamten trafen wenig später in der Wohnung der Frau auf den Mann und fanden die Leiche der Hundertjährigen. Nach ersten Erkenntnissen sei die ältere Frau durch erhebliche Gewalteinwirkung gestorben. Die Leiche soll nun obduziert werden.

Der 37-Jährige ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen und soll noch am heutigen Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.