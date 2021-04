In Deutschland muss ein Großteil der Bevölkerung noch Wochen oder Monate warten. Eine Reisebüro bietet eine Alternative: eine Reise nach Moskau inklusive Impfung. Das kommt auch russischen Regierung gelegen bei ihrem Bemühen, ihren Sputnik-Impfstoff international zu vermarkten.

Ein kurzer Piks und Enno Lenze atmet auf. Der 38-jährige Berliner hofft nun, dass mögliche Nebenwirkungen seiner Corona-Impfung nicht so schnell kommen - damit er so viel wie möglich von der russischen Hauptstadt Moskau sehen kann. "Wenn ich fit bin, besuche ich ein Museum nach dem anderen", sagt Lenze. Er ist mit etwa 50 anderen Deutschen zur "Spritztour" nach Russland geflogen, um sich Sputnik V verabreichen zu lassen. In Deutschland hätte er womöglich erst Ende des Jahres einen Impftermin bekommen, sagt er. "Man weiß es einfach nicht." Es ist schon der zweite Impfflug, den der norwegische Reiseveranstalter World Visitor nach Moskau anbietet. "Bis September wollen wir jede Woche 50 Leute nach Moskau bringen", sagt der Münchner Büroleiter Hans Blank. Er spricht von "wahnsinnig" vielen Anfragen.

Für den russischen Staat, der international den Impfstoff vermarktet, sind solche Nachrichten willkommen: Deutsche, die sich angesichts des vielfach beklagten Impf-Chaos in ihrer Heimat, nach Russland retten. Russlands Staatsfernsehen wird diese Bilder auszuschlachten wissen. Und so werden einige der deutschen Reisegruppe von Reportern umlagert. Hier ein Interview, da ein Interview. Sie müssen anders als der Rest nicht in eine Privatklinik, sondern bekommen die Spritze direkt im Hotel verabreicht. Doch nicht alle sind vom Blitzlichtgewitter und den Mikrofonen begeistert.

Der Trip nach Moskau ist nicht billig. 150 Euro für die Impfung und 1000 Euro für die Reise samt Flug, rechnet Lenze vor. In drei Wochen für die zweite Dosis Sputnik kommt der Berliner wieder nach Moskau. Thomas Waller, 24, bleibt in dieser Zeit sogar in Russland. Im Herbst wolle er sein Fachabitur machen. "Ich habe jetzt genug Zeit." "Die Impfung ist ein Antrieb, Freunde und Familie in Moskau zu treffen, der zweite Antrieb", sagt ein Anwalt aus Hamburg. "Meine Frau ist Russin." Wegen der geschlossenen Grenzen in der Pandemie habe er lange nicht nach Moskau fliegen können. Seit kurzem dürfen Deutsche mit gültigem Visum wieder auf dem Luftweg einreisen. Vorher wäre eine solche Impfreise nicht möglich gewesen.

In Deutschland gebe es nicht genug Impfstoff, sagen zwei Männer vor ihrer Impfung in die russischen Fernsehkameras. Russland hatte im August vorigen Jahres mit Sputnik V das weltweit erste Vakzin für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben. Mittlerweile sind zwei weitere russische Wirkstoffe auf dem Markt. Während man sich in der Hauptstadt Moskau selbst in Einkaufsmärkten impfen lassen kann, müssen in anderen Regionen viele länger auf Impftermine warten.

Ob sich Kremlchef Wladimir Putin über die Bilder von Deutschen bei einer Impfung in Moskau freue, wird eine Reporterin des russischen Staatsfernsehens nach dem Interview mit zwei Deutschen gefragt. Es gehe doch darum, mit den Vakzinen Menschenleben zu retten - und nicht um Politik, sagt sie. Der 68 Jahre alte Putin hat am Tag vor der Impfung der Deutschen seine zweite Spritze bekommen. Der Kreml meint danach, es gehe ihm gut - während andere nach einer Impfung mit Sputnik etwa kurzzeitig über Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen klagten.

Impfreisen gibt es auch in andere Teile der Welt. Florida zum Beispiel. "Russland war das einzige Angebot, was ich wahrnehmen konnte", erzählt Lenze. "USA ging wegen eines Visums nicht, in Serbien gab es keine freien Termine." Von solchen "Spritztouren" profitieren aus Sicht des Reiseveranstalters Hans Blank viele: der vor Corona geschützte Kunde, Hotels, Fluggesellschaften, Gastronomen und natürlich er selbst. Das sei aber nur "ein kleines Geschäft", meint er. "Das ist besser, als nichts zu tun zu haben."

Nur wenige Russen geimpft

Eigentlich hatte die russische Führung stets betont, dass zuerst die eigene Bevölkerung geimpft werden soll. Doch Bilder von Ausländern, die sich in Russland spritzen lassen, sind willkommen für die Vermarktung des Vakzins. In dem Riesenreich selbst sind erst vergleichsweise wenige Menschen geimpft. Vize-Regierungschefin Tatjana Golikowa spricht am Freitag von acht Millionen Geimpften - das sind erst mehr als fünf Prozent der Bevölkerung. In Deutschland sind laut Robert Koch-Institut mehr als 19 Bevölkerung mindestens einmal geimpft.

Wie sieht es aus mit dem Vertrauen in Sputnik V, den die Europäische Arzneimittelbehörde für eine mögliche Zulassung in Europa prüft und deren Experten in Moskau sind? "Ich traue dem Impfstoff", sagt der Anwalt aus Hamburg. Andere verweisen auf die Fachzeitschrift "The Lancet", die bescheinigt hat, dass der Wirkstoff eine Immunantwort anregt. Enno Lenze sieht das auch so: "Es haben schon Millionen Leute Sputnik V bekommen - und die sind heute nicht alle tot."