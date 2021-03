Impfvorreiter Israel nähert sich einem kritischen Punkt. Bis April sollten alle Erwachsenen im Land geimpft sein, doch ohne geimpfte Kinder und Jugendliche kann womöglich die Herdenimmunität nicht erreicht werden. Das Land impft nun im Alleingang 12- bis 16-Jährige - die ersten Ergebnisse sehen gut aus.

Israel meldet erste Erfolge nach dem Start der Impfkampagne bei Kindern und Jugendlichen. Wie der "Guardian" berichtet, hatten Hunderte von 12- bis 16-Jährigen, die in Israel mit der Impfung von Biontech/Pfizer geimpft wurden, keine ernsthaften Nebenwirkungen. "Wir haben bisher etwa 600 Kinder und Jugendliche geimpft", sagte Boaz Lev, der Leiter der Impfstoff-Arbeitsgruppe, gegenüber der britischen Zeitung. "Wir haben keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gesehen; selbst kleinere sind recht selten. Das ist ermutigend."

Netanjahu treibt die Impfkampagne auf Hochtouren voran. Mehr als die Hälfte der Israelis hat bereits mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Die Behörden gehen davon aus, dass etwa 60 Prozent der Bevölkerung innerhalb weniger Wochen vollständig geimpft sein werden. Dennoch steht das Land vor einem unmittelbaren Problem: Ein Viertel der Bevölkerung ist unter 16 Jahren, dem empfohlenen Mindestalter für die Impfung von Biontech, die Israel verabreicht.

Herdenimmunität ohne Kinder?

Das kleine Land mit rund 9 Millionen Einwohnern nähert sich also einem entscheidenden Moment: Was passiert, wenn zwar alle Erwachsenen durchgeimpft sind, aber Herdenimmunität - der Punkt, an dem das Virus praktisch von selbst verschwindet, weil es nicht genügend für das Virus empfängliche Menschen gibt - aber noch nicht erreicht ist?

Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft werden müssten, um Herdenimmunität zu erreichen. Der US-Immunologe, Anthony Fauci, geht noch weiter und sagt, dass eine Immunität zwischen 70 und 90 Prozent erreicht werden müsste.

Die ersten klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen bei Kindern und Jugendlichen werden noch erwartet. Pfizer macht bereits eine Studie mit 12- bis 15-Jährigen und erwartet den Beginn einer weiteren Studie mit jüngeren Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren. Auch die Oxford Universität will den Astrazeneca-Impfstoff in einer Studie mit Kindern im Alter von sechs Jahren testen. Die Ergebnisse von allen Studien werden aber erst in einigen Monaten erwartet.