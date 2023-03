Beste Lage in Washington

In Georgetown kam Jackie Kennedy nicht zur Ruhe.

In der US-Hauptstadt Washington könnte demnächst einer der teuersten Immobiliendeals aller Zeiten abgeschlossen werden. Zum Verkauf steht ein Villenensemble mit langer Vergangenheit in allerbester Lage. Die frühere First Lady Jackie Kennedy zählt auch zu den Vorbesitzern.

Fast 30 Jahre nach ihrem Tod wird die Villa der früheren First Lady Jackie Kennedy in der US-Hauptstadt Washington verkauft. Dem Nachrichtensender CNN zufolge liegt der aufgerufene Preis bei 26,5 Millionen US-Dollar.

Dafür bekommt man allerdings auch ein riesiges Gelände mitten in DC, die betreuende Immobilienfirma "Sotheby's Realty" gibt die Gesamtgröße mit fast 15.000 Quadratmetern an. Insgesamt befinden sich darauf drei Villen mit 13 Schlafzimmern und 13 Bädern, die mit einem Tunnel verbunden sind und über eine Tiefgarage verfügen. Auf der Internetseite des Unternehmens können Kaufinteressierte auf zahlreichen Fotos einen Eindruck von der Immobilie bekommen.

Den Angaben zufolge stammt das älteste Haus von 1794 und gehört zu den bedeutendsten Anwesen Georgetowns. Nicht nur Jackie Kennedy habe hier gelebt, sondern auch der Bürgermeister von Georgetown, Thomas Beall, der Kriegsministers Newton D. Baker und die ehemalige Miss America, Yolande Fox.

Zufluchtsort für die Familie

Vor dem Verkauf seien umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt worden. Sotheby's verweist auf die "große Empfangshalle, originale Kamineinfassungen und elegante Zierleisten" sowie edle Parkettböden und richtet sein Angebot an die "anspruchsvollsten" Käuferinnen und Käufer. Bei den Arbeiten sei die "historische Eleganz" erhalten worden, gleichzeitig genüge alles modernsten Ansprüchen, "Design, Oberflächen und Ausstattung" seien von "höchster Qualität". Geschirrspüler, Wäschetrockner und Kühlschränke sind in dem Preis natürlich inbegriffen, ebenso wie ein Sicherheitssystem. Mit dem aufgerufenen Preis könnte die Immobilie als eine der teuersten je in Washington verkauften werden.

Jackie Kennedy war Ende Januar 1964 mit ihren beiden Kindern Caroline und John in das Haus in der 3017 North Street NW gezogen, nur zwei Monate nach der Ermordung ihres Mannes. Sie habe damit die Hoffnung verbunden, dass es ein Zufluchtsort für ihre trauernde junge Familie werden würde, berichtet die Zeitschrift "Elle Decor". Nachdem Touristenbusse vor dem Haus vorfuhren, zog sie jedoch noch im selben Jahr mit ihren Kindern nach New York.