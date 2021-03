Großbritannien vermeldet einen Meilenstein, von dem die meisten EU-Staaten noch träumen: Die Hälfte aller Erwachsenen wurde mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Auch Premierminister Johnson hat inzwischen seine erste Astrazenca-Dosis erhalten.

In Großbritannien ist nach Regierungsangaben mittlerweile jeder zweite Erwachsene gegen das Coronavirus geimpft. Seit Beginn der Impfkampagne habe die Hälfte der erwachsenen Briten mindestens eine Dosis erhalten, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock in einem Twitter-Video. "Das ist ein enormer Erfolg." Zugleich appellierte der Minister an seine Landsleute, sich impfen zu lassen. Dies sei das "Mittel, um aus dieser Pandemie zu kommen".

Das Vereinigte Königreich verabreichte bislang mehr als 26 Millionen erste Impfungen. Allein am Donnerstag wurden mehr als 660.000 Dosen verimpft. Die Infektionslage in dem ehemaligen EU-Mitgliedsland hat sich seit den katastrophalen Zuständen im Januar, als noch etliche Intensivstationen überlastet waren, deutlich verbessert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 59 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Die Experten führen dies neben dem noch immer geltenden harten Lockdown auch auf den großen Fortschritt der Impfkampagne zurück. Großbritannien ist in Europa mit mehr als 126.000 Corona-Toten das am schwersten von der Pandemie betroffene Land.

Derzeit sind im Vereinigten Königreich alle über 50-Jährigen aufgerufen, sich impfen zu lassen. Bis Ende Juli sollen alle Erwachsenen ein Impf-Angebot erhalten. Darunter ist auch der britische Premierminister Boris Johnson, der am Freitagabend seine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten hat. Vor laufenden Kameras ließ er sich in einem Londoner Krankenhaus mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca impfen. "Ich habe buchstäblich nichts gemerkt. Es war sehr gut, sehr schnell", sagte er anschließend vor Reportern und forderte die Briten auf, sich ebenfalls gegen das Coronavirus impfen zu lassen.