In Großbritannien kommt es bei einer Hausparty unter Jugendlichen zu einer tödlichen Messerstecherei. Zwei 17-Jährige überleben den Abend nicht, zwei weitere Menschen werden schwer verletzt. Wie ist es dazu gekommen?

Bei einer Party in Großbritannien sind zwei Jugendliche unter mysteriösen Umständen erstochen worden. Bei den beiden getöteten 17-Jährigen handelt es sich um beste Freunde, berichtet der britische "Telegraph". Dominic Ansah und Ben Gillham-Rice besuchten am Samstagabend eine Feier in Milton Keynes und wurden dabei offensichtlich mit einem Messer angegriffen. Wie es allerdings dazu kam, ist noch unklar.

Berichten zufolge sollen die Gäste einen Schrei gehört und die Jugendlichen gefunden haben. Eines der Opfer starb noch am Tatort, das andere erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Neben den beiden getöteten Jugendlichen sind ein weiterer 17-Jähriger und ein 23-Jähriger schwer verletzt worden. Wer die beiden Jungen erstochen hat, muss nun ermittelt werden. Möglicherweise war es auch mehr als ein Täter.

Nach Angaben von Detective Chief Superintendent Ian Hunter waren 15 bis 20 Personen auf der Hausparty. Alle, die in die Messerattacken involviert waren, sollen einander gekannt haben. In einem öffentlichen Statement erklärte die Polizei, dass sie noch in einem frühen Ermittlungsstadium sei und forensische Experten noch einige Tage den Tatort auswerten würden. Über die möglichen Hintergründe und das Motiv sprach der Detective allerdings nicht.

Was genau am Tatabend geschah, ist immer noch rätselhaft - es gibt lediglich Vermutungen: Ein Junge habe laut "Telegraph" erklärt, dass die tödliche Attacke mit einer Bande zusammenhänge. Die beiden Jungen seien in das Haus gelockt und gezielt angegriffen worden, berichtete er seiner Mutter.

Möglicherwiese spielen auch Drogen eine Rolle: Die britische "Sun" zitiert einen Facebook-Post, indem die Mutter eines Opfers auf Drogenprobleme anspielt: "Drogen lieben Dich nicht, Drogendealer lieben Dich nicht, aber all das wird Dich von den Leuten wegbringen, die das tun". Alle diese Aussagen wird die Polizei nun genau überprüfen, um die tödliche Attacke aufzuklären.