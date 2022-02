Lauterbach geht davon aus, dass sich das Virus von einem "Freedom Day, den wir feiern würden, in keiner Weise beeindrucken lässt".

In etwas mehr als drei Wochen sollen auch in Deutschland die meisten Corona-Beschränkungen fallen. Gesundheitsminister Lauterbach mahnt dennoch zur Vorsicht - auch, weil sich der Omikron-Subtyp BA.2 breit macht. Für mehr als die geplanten Lockerungen gebe es "überhaupt keine Spielräume".

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält auch nach der angepeilten Lockerung von Corona-Beschränkungen weiterhin Schutzvorkehrungen für nötig. "Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht glauben, die Pandemie sei vorbei", sagte der SPD-Politiker in Berlin. Auch wenn der Scheitelpunkt der Omikron-Welle erreicht sei, könnten die Fallzahlen angesichts des ansteckenderen Untertyps BA.2 möglicherweise wieder steigen. Er rechne zudem mit weiteren Corona-Wellen im Herbst.

Der Minister appellierte erneut an alle Bundesländer, für eine Beschleunigung der beschlossenen Öffnungsschritte gebe es "überhaupt keine Spielräume". Aktuell gebe es "sehr hohe Fallzahlen, die wir vielleicht sogar unterschätzen". Nach einem Drei-Stufen-Plan von Bund und Ländern sollen die meisten tief gehenden Beschränkungen zum 20. März fallen. Die bundesweite Rechtsbasis für solche Maßnahmen läuft am 19. März aus - ein Basisschutz jedoch weiter möglich bleiben. Dafür wird eine neue bundesweite Rechtsgrundlage angestrebt. Lauterbach betonte, dafür müsse es ein "substanzhaltiges Gesetz" geben, er vertrete hierbei eine vorsichtige Position. Nötig seien auch Regelungen für mögliche Maßnahmen, um bei regionalen Ausbrüchen schnell zu reagieren.

Lauterbach wandte sich ausdrücklich dagegen, einen "Freedom Day" mit dem Wegfall aller Maßnahmen zu erwarten. Er gehe davon aus, dass sich das Virus von einem "Freedom Day, den wir feiern würden, in keiner Weise beeindrucken lässt". Dies vermittelte also Sicherheit, die es aber nicht gebe. Der Minister bekräftigte, dass weite Öffnungen wie in anderen Staaten hierzulande wegen vieler Ungeimpfter bei den über 60-Jährigen kein Vorbild seien. "Deutschland muss einen Sonderweg gehen, weil wir eine Sondersituation haben."

Der Minister äußerte sich zudem auch zur Impfkampagne. Diese bewege sich nur noch schleppend. Viele Menschen glaubten die Fehleinschätzung, dass die Omikron-Variante weniger gefährlich sei. Zudem gebe es Leute, die auf Omikron-Impfstoffe warteten, die noch nicht vorhanden seien. Auch gebe es Menschen, "die glauben, dass die Pandemie allgemein vorbei ist". Lauterbach erklärte, dass all das dazu führe, dass die Impfbereitschaft geringer sei, als aktuell benötigt. Er appellierte erneut daran, dass sich auch Menschen, die sich erst kürzlich mit der Omikron-Variante infiziert haben, noch impfen lassen.