In der Nähe des höchsten Bergs der Alpen löst sich eine Lawine. In den Schneemassen finden mehrere Menschen den Tod. Frankreichs Innenminister Darmanin schließt weitere Opfer nicht aus.

Bei einem Lawinenunglück in den französischen Alpen sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden, twitterte der französische Innenminister Gérald Darmanin. Das Unglück ereignete sich am Sonntagvormittag am Armancette-Gletscher in der Nähe von Chamonix. Der Gletscher liegt in der Gemeinde Contamines-Montjoie nahe dem Montblanc an der französisch-italienischen Grenze. Laut der Präfektur des Verwaltungsbezirks Haute-Savoie war die Lawine 1000 Meter lang und 100 Meter breit.

Die Arbeiten der Bergungskräfte waren nach Angaben Darmanins am Sonntagnachmittag noch im Gange. Die Opferbilanz sei nur "provisorisch". Die Rettungsteams setzten nach Angaben der Präfektur bei der Suche nach möglichen weiteren Opfern auch Hubschrauber und Spürhunde ein. Der Montblanc (auch Mont Blanc geschrieben, italienisch Monte Bianco, auf Deutsch "Weißer Berg") ist der höchste Berg der Alpen.

Mehr zum Thema "Haben Riesenglück gehabt" 16 Verschüttete bei Lawinenabgang in der Schweiz

Erst am Vortag waren bei einem Lawinenabgang im Saastal in der Schweiz außerhalb der markierten Pisten 16 Menschen verschüttet worden. Sie wurden alle gerettet, und niemand wurde nach ersten Anschein schwer verletzt, wie ein Polizeivertreter sagte. "Sie haben Riesenglück gehabt."

Das Unglück ereignete sich oberhalb vom beliebten Skiort Saas-Fe im Kanton Wallis. Die Lawine war im Gebiet "Alphubel" auf 4000 Metern abgegangen. Der Lawinenkegel - der abgestürzte Schnee - habe auf 3700 Metern Höhe gelegen. Er sei 200 Meter breit gewesen.