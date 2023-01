Nach den Krawallen in der Silvesternacht Probleme rückt die deutsche Migrations- und Bildungspolitik in den Fokus. Die Vorfälle seien eine Zeichen fehlender "Werteerziehung", meint Lehrerverband-Präsident Meidinger. Er will die Zahl von Kindern mit Migrationshintergrund in Schulklassen begrenzen.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat die Einführung von Migrantenquoten an Schulen und in Klassen gefordert. Ab einem Anteil von 35 Prozent Kindern mit Migrationshintergrund in einer Klasse nähmen "die Leistungen überproportional" ab, sagte Meidinger der "Bild"-Zeitung. Integration gelinge nicht, wenn zum Beispiel in Klassen an Brennpunktschulen 95 Prozent nicht-deutsche Schüler säßen. "Wir haben ein Integrationsproblem in Deutschland", welches sich auch an den Schulen abspiele, sagte er.

Wenn die Politik Integration zum Erfolg führen wolle, seien "verpflichtende vorschulische Förderung, flächendeckende Sprachstandtests und Migrationsquoten" nötig, sagte der Verbandspräsident. Meidinger wollte sich zunächst nicht darauf festlegen, wie hoch die Quote genau sein sollte.

Hintergrund sind die Vorfälle in der Silvesternacht, wo Jugendliche und junge Männer mit Migrationshintergrund in mehreren deutschen Städten Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen hatten - unter anderem mit Böllern und Raketen. Für Meidinger sei das eine "Frage der Werteerziehung", die von den Eltern nicht mehr geleistet würde. Lehrer würden ihr Bestes geben, die Erziehung nachzuholen, "aber ohne die Zusammenarbeit mit den Eltern, kämpfen sie hier oft auf verlorenem Posten".

Meidinger kritisierte zudem die Politik für Versäumnisse der letzten Jahre. Bei den vereinbarten Investitionen sei die Ampel-Koalition nicht vorangekommen. Er habe den Eindruck, dass die Bildung bei der Prioritätensetzung der Politik oft hinten angestellt werden. "Wenn man Bildung so schleifen lässt und hier nicht massiv gegengesteuert wird, dann werden die Konflikte zunehmen", warnt Meidinger.