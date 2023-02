Leichenteile von 28-jährigem Model in Kühlschrank gefunden

Nach dem Fund von Überresten eines Models werden in Hongkong vier Menschen festgenommen - darunter der Ehemann und die Schwiegereltern. Sie stehen im Verdacht, die 28-Jährige ermordet und zerstückelt zu haben. Als Motiv spielte womöglich viel Geld eine Rolle.

Grausiger Fund in Hongkong: Ermittler entdecken die Überreste einer 28-jährigen Frau in einem Kühlschrank in einem Haus auf dem Land. Bei der zerstückelten Leiche soll es sich laut der Polizei um das Model Abby Choi handeln. "Wir suchen immer noch nach dem Kopf", sagte Polizeivertreter Alan Chung vor Journalisten.

Mittlerweile hat die Polizei in Hongkong vier Menschen festgenommen. Der Ex-Ehemann von Abby Choi sei gefasst worden, als er versuchte, mit einem Boot aus der chinesischen Sonderverwaltungszone zu fliehen. Sein älterer Bruder und die gemeinsamen Eltern seien bereits am Vortag festgenommen worden.

Säge und Fleischwolf entdeckt

Den Angaben zufolge befanden sich in dem Haus eine elektrische Säge sowie ein Fleischwolf, der zum Zerkleinern von Menschenfleisch genutzt worden war. Zwei Gefäße mit Eintopf, die vermutlich menschliches Gewebe enthielten, wurden am Tatort zurückgelassen, fügte Chung hinzu.

Die Polizei vermutete, dass "das Opfer und die Familie ihres Ex-Mannes finanzielle Auseinandersetzungen hatten, bei denen es um große Summen Geld ging". Jemand sei unzufrieden damit gewesen, "wie das Opfer mit seinem Vermögen umging", was zu dem Mord geführt haben könnte, sagte Chung.

Familie soll Ermittler belogen haben

Choi war erstmals am Mittwoch als vermisst gemeldet worden. Angeblich wurde sie zuletzt von dem Bruder ihres 28-jährigen Ex-Mannes gesehen, der als ihr Chauffeur arbeitete. Laut Polizei hatte die Familie zuvor gelogen, um die Ermittler in die Irre zu führen.

Das unmöblierte Haus auf dem Land sei erst kürzlich gemietet worden, was darauf hindeute, dass es eigens für die Entsorgung der Leiche organisiert worden sei, erklärte Chung. Etwa hundert Polizeibeamte durchkämmten am Samstag einen Friedhof, auf dem sie weitere Überreste der Influencerin vermuteten.